Giornata difficile per Rosalinda Cannavò all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’attrice pare essersi alzata di cattivo umore e dopo una chiacchierata con Samantha De Grenet ha iniziato a parlare della sua storia d’amore con il suo fidanzato, non facendo mistero di aver iniziato a nutrire più di qualche dubbio. Rosalinda è cosciente del fatto che alcuni episodi accaduti nella Casa potrebbero aver irritato il suo fidanzato.

"Non dovevo parlare più di lui, perché ha visto delle cose che non gli sono piaciute – ha detto Rosalinda -. Ma io voglio essere libera di essere me stessa e non voglio più sentirmi inferiore…". Infatti il suo fidanzato nel messaggio di Natale che le ha inviato, le ha fatto una richiesta precisa.















Richiesta che Rosalinda non riesce a esaudire: "Lui nel messaggio di Natale mi ha chiesto di mantenere la nostra relazione privata, ma qui è difficile tenere tutto dentro, so che questa cosa a lui non piacerà…". Rosalinda Cannavò ha rivelato a Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip di volersi vivere questa esperienza nella maniera più libera possibile. Poi ha anche aggiunto di non credere sia pronta ad andare a convivere.















"Prima di pensare ad una convivenza, vorrei prendermi del tempo, prima vorrei capire se anche lui è cambiato e se apprezza come sono diventata. Spero di trovarmi di fronte una persona che abbia le idee più chiare", ammette l'attrice con un filo di voce. Samantha interviene: "Lui deve darti un segnale forte e prendere una decisione vera", asserisce con decisione. Rosalinda appare molto combattuta tra voglia di potersi vivere questa esperienza liberamente, e il timore di un giudizio da parte di Giuliano.









Rosalinda ha confessato i suoi dubbi anche a Maria Teresa Ruta: “Io vorrei qualcosa di più stabile, che sia anche solo una convivenza, non per forza il matrimonio, ma solo se fuori troverò una persona che come me ha avuto un’evoluzione”, spiega a Maria Teresa. “Oggi mi sento di essere cambiata tanto, di essere cresciuta e non ho più paura di oppormi”. Il suo timore è che nella sua storia con Giuliano non ci sia spazio per la nuova Rosalinda e che lui sia rimasto quello di sempre: “Io voglio una persona che mi accetti così come sono, non ho bisogno di essere aiutata da lui. Non voglio più sentirmi sua figlia o sua sorella, ma la sua donna. Solo così vorrò fare un passo in più”.

