Momenti difficili per Giulia Salemi al ‘Grande Fratello Vip’. Quando tutto pareva stesse andando perfettamente con Pierpaolo Pretelli, ecco uscir fuori una voce clamorosa riguardante un suo presunto fidanzamento. Una persona ha infatti annunciato col megafono che l’influencer sarebbe legata ad un certo Alessio. Lei ha smentito seccamente la notizia, avvertendo di essere pronta anche a denunciare tutto per diffamazione, ma l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ è apparso pensieroso.

Ha sì detto di credere alle parole della sua quasi fidanzata, ma allo stesso tempo le ha posto alcune domande per cercare di capire se lei avesse mai conosciuto un ragazzo con questo nome. Nelle ultime ore l’ex dolce metà di Francesco Monte ha ricevuto una vera e propria stoccata anche da Tommaso Zorzi. La frase di quest’ultimo è diventata virale in pochissimo tempo e su Twitter è stata trend topic. Le sue parole gli sono uscite fuori, mentre discutevano degli aspetti sentimentali di lei. (Continua dopo la foto)















Giulia Salemi ha iniziato il suo discorso, dicendo: “Prima eravamo amici, ora siamo molto di più, una cosa rara, non so definirla”. Ma poi si è chiesta come mai ogni volta è costretta a dover fare i conti con numerose polemiche: “Ma è possibile che ogni volta che sono al Grande Fratello devo avere problemi di questo genere?”. A quel punto è arrivata la frase a effetto dell’influencer 25enne, che ha fatto scoppiare a ridere tutti i telespettatori. Reazione non proprio uguale quella della Salemi. (Continua dopo la foto)















Zorzi non ce l’ha fatta più a contenersi ed è intervenuto in modo sarcastico: “Amore, se hai scambiato il Grande Fratello per Tinder…”. Per chi non lo sapesse, Tinder è un noto sito di incontri che permette ai single di conoscere nuove persone. La compagna di avventura ha replicato con un sonoro: “Ma vai a ca…e!”. Dopo aver nominato Tinder, quest’ultima parola è andata al primo posto dei trend topic della nostra nazione. E anche il sito avrà gradito particolarmente tutto questo. (Continua dopo la foto)









Tommaso Zorzi: “hai scambiato il grande fratello per Tinder”#GFVIP pic.twitter.com/8wdWofMljd — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 8, 2021

Questa era stata invece la reazione di Giulia Salemi alle insinuazioni riguardanti un suo flirt: “Non mi sono sentita e vista con nessuno. Ma io mi vado ad imbarcare in una relazione avendo già qualcuno fuori? Non ho idea di chi potesse essere. Oggettivamente sarei una pazza se avessi un fidanzato. Se è uscita una roba del genere e non è vera diffido, questa è diffamazione”.

“Giulia è fidanzata con lui!”. GF Vip, la soffiata (con tanto di nome) arriva col megafono. È caos tra la Salemi e Pretelli