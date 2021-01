Ormai ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip da più di un mese. Ma si continua a parlare di lui. Francesco Oppini ha sicuramente lasciato il segno con la sua avventura nel reality. Vuoi per la sua amicizia con Tommaso Zorzi, vuoi perché, con una madre ‘ingombrante’ come Alba Parietti è riuscito comunque ad imporre la sua personalità. Senza dimenticare che già prima del GF Oppini era comunque noto per le cronache delle partite della Juventus di cui è tifosissimo.

E, dulcis in fundo, non dimentichiamoci che la sua uscita di scena è stata dettata da una scelta personale. Francesco non è stato eliminato, ma ha deciso di lasciare la Casa quando ha scoperto che il programma condotto da Alfonso Signorini sarebbe stato prolungato fino a febbraio. Oppini, proprio nelle ultime ore, è tornato a far parlare di sé per un cambiamento molto importante nella sua vita.















In una recente intervista al settimanale Nuovo Francesco Oppini ha rivelato che presto lascerà la casa in cui vive con la madre per andare ad abitare in una nuova abitazione tutta sua. Grazie ai sacrifici fatti in tanti anni, Oppini lavora in una concessionaria di automobili, e grazie all'aiuto di mamma Alba, Francesco è riuscito ad acquistare un appartamento. Appartamento che si trova sempre a Milano, a pochi chilometri dalla casa in cui vive con la madre.















Francesco Oppini ha tenuto a precisare che, anche se il GF Vip gli ha fatto guadagnare una bella somma, non è grazie a questi soldi che è riuscito in questo importante traguardo. Era da tempo che Oppini stava mettendo da parte i risparmi per l'acquisto di una nuova casa. E determinante è risultato anche l'aiuto della madre, Alba Parietti. L'ex gieffino potrà dunque iniziare a vivere il sogno d'amore con la fidanzata Cristina Tomasini in un 'nido' tutto loro.









D’altra parte le priorità di Francesco e Cristina sono sempre state chiare: prima la convivenza e poi un figlio. Per il momento il matrimonio non è in cima alla lista dei desideri: “Io e Cristina ne parliamo spesso, in modo scherzoso ma deciso. L’ordine delle cose è la convivenza e un figlio. Poi penseremo anche al matrimonio”. E Oppini si è dato anche un tempo entro cui formare una famiglia: entro i prossimi due anni.

