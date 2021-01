In queste ore Novella 2000 ha portato alla luce una serie di tweet su Bubi Barbieri, ex corteggiatrice di Uomini e Donne all’epoca del trono di Leonardo Greco, che sarebbe sorella del famoso chef Bruno. Il tam tam di commenti è nato dopo che una utente di Twitter ha pubblicato un video di una vecchia esterena tra Bubi e Greco. “Bubi sorella di chef Bruno Barbieri. Da quando l’ho saputo immagino le cene di famiglia”, si legge. “Non so chi te l’abbia detto ma non è vero”, ha commentato l’account @stephsmarie. 2L’ha detto lui in tv che sua sorella ha fatto un programma con Maria De Filippi e che non la sopportava nessuno!”, è stata la risposta.

Dopo una serie di botta e risposta è arrivata la verità. Bubi e Bruno Barbieri non sono legati da alcun tipo di parentela e qualche utente, come ha scritto Novella2000 “ha voluto attingere direttamente alla fonte, trovando scatti che dimostrano come l’ex corteggiatrice non è sorella dello chef”. “Comunque, nonostante siano uguali Bubi e lo Chef Barbieri, purtroppo non sono fratelli. La sorella maggiore ha una foto su fb di tutti e tre e non c’è Bubi. Mi sento presa in giro. Spero almeno siano cugini perché non lo accetto”. “Ah no niente, praticamente ieri sera c’e la siamo cantata e suonata da soli”, “È stato bello ricordarla, perché lei fa parte della nostra formazione lei è la nostra Aurora Betti”, si legge sui social. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma che fine ha fatto Bubi? La corteggiatrice è sempre stata molto amata dal pubblico di “Uomini e Donne”, ma alla fine Leonardo Greco scelse Diletta Pagliano, da sempre la sua rivale numero uno. Classe 1969, all’anagrafe è Barbara Barbieri anche se da tutti è conosciuta semplicemente come Bubi, l’ex corteggiatrice originaria di Modena aveva lasciatola trasmissione a causa dei rapporti tesi con la redazione e Tina Cipollari, storica opinionista che non perdeva occasione per criticarla durante le puntate di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho chiuso con quella parentesi – ha raccontato qualche anno fa a Fanpage – Certo, una mia opinione sarebbe stata fondamentale ma, si sa, lì non amano chi ha una personalità. Con Francesco Monte hanno fatto la stessa cosa. Schivano la gentge che non ci sta a farsi usare, che ha una testa e che nella vita fa altro. La mia partecipazione ha fatto ascolti da prima serata. Il problema non è Maria De Filippi – aveva rivelato la Barbieri – ma una redattrice che dovrebbe scendere con i piedi per terra e rassegnarsi al fatto che non tutti sono disponibili a suo uso e consumo. Se mi avessero chiamata, comunque, non ci sarei mai andata. Con le persone poco sincere non lego”. (Continua a leggere dopo la foto)









Durante la partecipazione a Uomini e Donne aveva parlato di un tragico lutto che l’aveva colpita anni prima, la morte del fidanzato con il quale aveva in progetto una convivenza. Oggi Barbara (Bubi) Barbieri abita a Milano ed è diventata una interior design di grande successo.

