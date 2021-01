Il giorno dopo il malore che l’ha costretta al ricovero in ospedale Elga Enardu trova la forza di parlare. È stata un anno difficile quello appeno trascorso, per la pandemia che relegato tutti forzatamente a casa e per il gossip che forte ha soffiato sulla famiglia con Serena sotto la lente d’ingrandimento dei giornali patinati e delle riviste scandalistiche.

Serena che è stata protagonista di una lunga storia con Pago al quale prima aveva detto addio salvo poi tentare di riconquistarlo e lasciarlo di nuovo. Una storia che a molti fan è sembrata pilotata e che ha contribuito a sollevare un polverone intorno a tutta la famiglia Enardu. Elga, pur restando defilata, è stata comunque coinvolta nelle questioni e intervistata in numerose trasmissioni. Sempre in difesa della sorella, non si è mai negata ai microfoni. Come oggi, dopo il ricovero in ospedale dal quale è stata dimessa poche ore dopo. Continua dopo la foto















“Il 2021 mi ha già messa a dura prova, e lo dico con cognizione di causa, per il semplice motivo che vi faccio vedere anche del brutto che mi accade, perchè ritengo di dovervi rendere partecipi di quelle che sono situazioni non sempre frivole, leggere”, ha scritto. Aggiungendo poi: “Ho fatto una serie di accertamenti ed è probabile che io abbia un’appendicite“, poi precisando: “Non è ancora sicura la diagnosi”. Continua dopo la foto















Elga Enardu ha poi ringraziato tutti per il supporto ricevuto attraverso Instagram e ha rassicurato: “Sono una roccia e supererò anche questa“. Alle stories di Elga sono seguite quelle della sorella Serena, che ha ringraziato tutti i fan per il supporto ricevuto. Elga Enardu nasce a Quartu Sant’Elena il 19 luglio 1976 a cinque minuti di distanza da Serena, sua sorella gemella. Continua dopo la foto











Stando ad alcune indiscrezioni, la madre era nota a Cagliari per avere un negozio di abbigliamento per bambini chiamato “Nuvola baby“. Le gemelle, però, non sono le uniche rappresentanti della famiglia Enardu, dal momento che le due hanno anche un fratello di nome Gianfranco.

Ti potrebbe interessare: “Giulia è fidanzata con lui!”. GF Vip, la soffiata (con tanto di nome) arriva col megafono. È caos tra la Salemi e Pretelli