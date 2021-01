La storia che sta nascendo tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta emozionando moltissima gente. Non tutta a dire il vero, visto che alcuni accusano la giovane di essere troppo facilmente propensa all’innamoramento. Nonostante queste critiche, sembrava che adesso stesse volgendo tutto nel migliore dei modi, almeno fino alla giornata dell’8 gennaio. Una voce fuori dalla Casa ha infatti annunciato clamorosamente che l’influencer non starebbe raccontando tutta la verità.

Già nelle scorse ore un messaggio aereo dei Gregorelli, i fan che supportano Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci, aveva infastidito l’italo-persiana, che era rimasta perplessa dalla scritta in favore dell’ex di Flavio Briatore. Ora è stata lei ad essere messa spalle al muro, anche se si è immediatamente difesa da ogni accusa. Una persona che si è presentata all’esterno della Casa più spiata d’Italia ha infatti urlato a gran voce: “Giulia è fidanzata con Alessio”. E Pretelli è rimasto interdetto. (Continua dopo la foto)















Anche altre indiscrezioni facevano riferimento ad un presunto flirt della Salemi con un giocatore di calcio. L’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ è sembrato un po’ stranito, quasi colpito da quell’urlo inaspettato. Giulia lo ha quindi visto in quella maniera ed ha subito messo le cose in chiaro. Ha ribadito di essere completamente single e di essere entrata nel reality show senza che nessuno ci fosse fuori ad attenderla. Pierpaolo ha però immediatamente voluto saperne di più. (Continua dopo la foto)















Pretelli le ha detto: “Magari è uno che frequentavi fuori, o sentivi sui social”. Ma Giulia ha ribattuto: “Non mi sono sentita e vista con nessuno. Ma io mi vado ad imbarcare in una relazione avendo già qualcuno fuori? Non ho idea di chi potesse essere. Oggettivamente sarei una pazza se avessi un fidanzato”. Lui ha continuato ad essere nei suoi pensieri: “La tua vita non la conosco. Non ci credo, però la pulce nell’orecchio c’è. Per me non c’è niente da risolvere, io credo alle tue parole”. (Continua dopo la foto)









Dopo un’iniziale calma, Giulia Salemi ha perso le staffe ed ha dichiarato di essere pronta alle denunce: “Se è uscita una roba del genere e non è vera diffido, questa è diffamazione. Mi sembra fantascienza”. La Salemi ha posto il dubbio che dietro questa situazione possano esserci i fan della Gregoraci: “Se senti la seconda parte di quello che ti urla il suo obiettivo è quello”.

