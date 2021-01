Un lutto nel mondo televisivo televisivo ha colpito l’Italia nelle ultime ore. Ad averci lasciato per sempre Paolo Bucinelli, noto a tutti con il nome d’arte Solange. Non possibile non ricordarselo nel piccolo schermo, dove aveva riscosso tanto successo, facendo incetta di amore da parte dei suoi fan.

Adesso è capitata una cosa inaspettata, a poche ore dalla sua morte è successa una magia più o meno inspiegabile. Ricordiamo che Solange è amato da milioni di persone. La sua dipartita è avvenuta a Collesalvetti, un comune in provincia di Livorno, dove Solange è stato trovato privo di vita nella sua abitazione.





























Ricordiamo che Solange avesse 69 anni al momento della sua morte e che fosse noto al grande pubblico come sensitivo. Pe questo ciò che è accaduto ha lasciato il web esterrefatto e pieno di domande. Nelle ultime ore infatti è apparso un messaggio sul suo profilo Instagram: “La morte è una Sorpresa che rende Inconcepibile il Concepibile, io sono sempre stato così e anche in questo vi ho voluto sorprendere!! Tranquilli continuerò a portarvi Fortuna anche da lassù dalla mia Stella … vi voglio Bene ….S.”. Una notizia che ha scombussolato un po’ tutti, soprattutto chi lo seguiva sul piccolo schermo credendo al suo ruolo di sensitivo. (Continua dopo le foto)





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Solangesolesensitivoreal (@solangesolesensitivo) La scoperta della morte di Solange. Alcuni amici dell’uomo non riuscivano a rintracciarlo da diversi giorni. Avevano provato a contattarlo per telefono in più di una circostanza, senza però ricevere risposta. A quel punto hanno cominciato a preoccuparsi ed hanno allertato i vigili del fuoco. Questi ultimi sono immediatamente intervenuti presso l’abitazione di Solange, facendo la triste scoperta. Gli amici si erano anche posizionati all’esterno della sua dimora e avevano sentito squillare il cellulare.

