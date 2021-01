Puntata movimentata quella di ‘Uomini e Donne’, con Gemma Galgani ancora una volta protagonista assoluta. Non ha vissuto momenti gioiosi la dama torinese, che ha dovuto apprendere una brutta notizia in studio. Lei sta proseguendo comunque la sua conoscenza con il cavaliere Maurizio, infatti ha anche rilasciato qualche dichiarazione importante: “C’è grande complicità, stiamo molto bene insieme”. Ricordiamo che aveva anche confessato di essere andata oltre con l’uomo.

La Galgani era stata travolta dalla passione e aveva trascorso una notte indimenticabile con lui. Il feeling cresce di giorno in giorno e la donna sogna anche un'uscita dal programma con Maurizio al suo fianco. Sono tantissime le voci che fanno infatti riferimento alla possibilità che dopo tanti anni, la protagonista del dating show di Maria De Filippi possa annunciare alla padrona di casa l'intenzione di andare via. Ma adesso si è materializzato un episodio che l'ha lasciata di sasso.















Quando però si è soffermata sulle notti bollenti, Tina Cipollari non ci ha visto più e ha risposto a tono: "Hai 72 anni, ti reggi in piedi per scommessa, che notti sfavillanti vuoi avere". Anche Ursula Bennardo, la dolce metà di Sossio Aruta, ha voluto dire la sua. La donna è stata infatti ospite di Maria: "Gemma, ti parlo da persona esterna, sembra davvero che tu hai l'innamoramento facile". La Galgani ci è rimasta male, ma è dopo che la sua delusione è diventata ancora più concreta.















Durante il prosieguo della puntata, è infatti giunta una nuova corteggiatrice per Maurizio, una situazione che Gemma probabilmente non si attendeva. Ma il cavaliere ha ribadito un concetto già espresso in passato, infatti nonostante stia trascorrendo bel tempo assieme alla dama piemontese, può comunque liberamente uscire con altre donne. Non siamo quindi vicinissimi alla nascita di una relazione sentimentale e la storica protagonista di 'UeD' dovrà farsene una ragione.









In passato Gemma Galgani ha anche detto su Maurizio: “Maurizio è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Me ne sono accorta subito. Sono bastati pochi sguardi per farmi innamorare. Ho sentito una grande emozione dentro di me. […]. Sono veramente innamorata di lui. Se proprio devo descrivere i suoi difetti, posso dire che Maurizio non ama che si parli ad alta voce. Mi vedo dentro a un bel sogno”.

