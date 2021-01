Tra le ultime a entrare ma sulla bocca di tutti Cecilia Capriotti sta tirando su di se gli occhi dei telespettatori. Nei giorni scorsi aveva dato un assaggio della sua grinta dopo aver discusso con Giulia Salemi, rea di fare troppo rumore di notte turbandone il sonno. Passando poi a lamentarsi di alcuni odori che provenivano da sotto la coperta affidando la confessione a Tommaso Zorzi.

"Tommaso stanotte io dormivo con Carlotta. Siamo entrambe nel letto, io però ho continuato a fare delle cose. Poi sai quando ti infili nel letto? Ecco mi è arrivata una vampata disarmante!", ha raccontato Cecilia appena sveglia. Il racconto, poi, è entrato nel vivo di fronta ad una domanda precisa di Zorzi. Ma quali cattivi odori avrebbero turbato la notte di Cecilia Capriotti nella casa del Grande Fratello Vip 2020? A rispondere è stata proprio la Capriotti rispondendo ad una domanda di Tommaso Zorzi che, dopo aver ascoltato attentamente le lamentale della sua coinquilina, le ha chiesto se la vampata di cui ha parlato fossedi "Di m***a?".















La Capriotti, senza giri di parole, ha risposto: "Le ho detto 'ma è fuoriuscito qualcosa da te?' e lei mi fa 'ma quando mai!' E io le faccio 'Eh no…Sto morendo'. Ma poi sai che sto arrivando…Come fai? Anche questo disagio? Mi sono addormentata nella m***a". Un racconto che ha provocato le risate di Tommaso come svela un video pubblicato su Twitter da una delle tante pagine fan dedicate al reality.















Sempre Carlotta è stata al centro delle nuove polemiche, per così dire, Cecilia Capriotti ancora una volta ha dichiarato apertamente di non gradire l'atteggiamento di Carlotta Dell'Isola, criticandole il fatto di piangere ogni volta che fa qualcosa. Cecilia, nel dettaglio, ha detto di averla vista piangere già tre volte, l'ha criticata sottolineandole che non può lasciarsi andare alle lacrime così facilmente.











“La terza volta l’ho visto un pò eccessivo, un po’ da coccodrillo“.Carlotta Dell’Isola non ha perso tempo per replicare alla critica di Cecilia Capriotti: “Io non faccio l’attrice nella vita. Non piango a comando. Non l’ho deciso io di piangere”.

