“Così da sempre”. Bianca Guaccero e i figli, ne parla per la prima volta: tutti in piedi a Detto Fatto

Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, è tornato in onda su Rai2 dopo la pausa dell’Epifania. E sono ritornate anche le rubriche curate dai compagni di avventura della conduttrice come la SuperClassifica Jon. Questa volta l’argomento non è stato frivolo e leggero come spesso accade, ma si è parlato di qualcosa di più delicato e allo stesso tempo emozionante. Cioè le adozioni dei vip italiani e stranieri e tra i vari si è parlato di Simona Ventura e Angelina Jolie.

E Bianca Guaccero ha colto l’occasione dell’argomento della rubrica di Jonathan Kashanian per fare una confessione intima. La conduttrice è la mamma di una bambina, Alice, nata dalla sua precedente relazione con il regista Dario Acocell. Tuttavia il sogno della conduttrice è sempre stato quello di avere una famiglia numerosa con molti figli e – se ciò non fosse stato possibile – sicuramente sarebbe ricorsa all’adozione. (Continua dopo la foto)















Nel dettaglio Bianca Guaccero ha confessato: “Ho sempre pensato che nella mia vita non mi sarebbe importato di poterne avere o no di figli perché avrei voluto adottarli. È sempre stato un mio grandissimo sogno”. Inoltre durante la rubrica di Jonathan Kashanian, Bianca ha anche aggiunto che lei avrebbe voluto avere una famiglia numerosa, ma le cose sono andate diversamente ed alla fine ha concluso: “Ci si incontra in vari modi non solo con la gravidanza”. (Continua dopo la foto)















Nella rubrica di Jonathan Kashanian, inoltre, si è parlato di Simona Ventura, che ha adottato la figlia Caterina una quindicina di anni fa. Su di lei Jonathan ha rivelato: “SuperSimo ha adottato la figlia di una parente che non poteva occuparsene in un momento in cui lei era all’apice della carriera e a chi le chiedeva perché lo avesse fatto ha risposto: “I figli non possono aspettare”. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa la tutor di Detto Fatto, Carla Gozzi, ha lasciato intendere in maniera scherzosa che Bianca Guaccero potrebbe essere una delle sostitute di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice pugliese, tuttavia, non si è sbilanciata e ridendo ha ammesso solo: “Noi ci candidiamo poi vediamo”. Ancora non è certo se Mara Venier lascerà il timone di Domenica In, intanto circolano i nomi dei possibili sostituti come Eleonora Daniele, Caterina Balivo, Francesca Fialdini o Pierluigi Diaco e Alberto Matano.

“Non si deve azzardare!”. GF Vip, Andrea Zenga è incontenibile: è bastato il pensiero per farlo infuriare