Una bruttissima notizia ha colpito l’Italia e il mondo televisivo. Paolo Bucinelli, conosciuto da tutti con il nome d’arte di Solange, è morto. Impossibile non ricordarselo nel piccolo schermo, dove era stato amato da milioni di persone. Purtroppo il suo corpo privo di vita è stato ritrovato all’interno della sua casa, situata a Collesalvetti, un comune in provincia di Livorno. Era da un po’ che non lo si vedeva protagonista in tv, ma i suoi momenti televisivi restano impressi nella mente.

Aveva 69 anni ed era un sensitivo. Alcuni amici dell’uomo non riuscivano a rintracciarlo da diversi giorni. Avevano provato a contattarlo per telefono in più di una circostanza, senza però ricevere risposta. A quel punto hanno cominciato a preoccuparsi ed hanno allertato i vigili del fuoco. Questi ultimi sono immediatamente intervenuti presso l’abitazione di Solange, facendo la triste scoperta. Gli amici si erano anche posizionati all’esterno della sua dimora e avevano sentito squillare il cellulare. (Continua dopo la foto)















Quando hanno capito che il telefono stava risuonando, ma il 69enne non rispondeva, hanno capito che qualcosa non andava bene. I pompieri, come detto, hanno rinvenuto il suo cadavere, che si trovava sul divano. Subito dopo sono stati chiamati anche i sanitari del 118, ma il medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Secondo quanto riferito dal dottore, la morte di Solange sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Sul posto anche i carabinieri. (Continua dopo la foto)















I militari hanno appreso che Buccinelli si era recato al pronto soccorso nella giornata di domenica 3 gennaio. Aveva accusato più precisamente un problema glicemico, ma poi erano arrivate le sue dimissioni dall’ospedale. Era nato nel paese toscano il 15 aprile del 1952. Agli albori degli anni Ottanta le sue prime esperienze in veste di sensitivo, poi circa 10 anni dopo l’inizio dell’avventura in televisione, che lo aveva portato alla ribalta. Diverse le trasmissioni che lo avevano ospitato. (Continua dopo la foto)









Lo si ricorda per aver preso parte al programma ‘Perdonami’, condotto da Davide Mengacci. Poi era stato protagonista a ‘Buona Domenica’, ‘La sai l’ultima?’, ‘La fattoria’. Circa due anni fa era stato invece in televisione a ‘Domenica In’ e in quella circostanza si era reso autore di una furibonda lite con il mago Otelma. Oggi purtroppo il bruttissimo annuncio della sua dipartita.

