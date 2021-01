Andrea Zenga è uno dei nuovi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. Inizialmente si era messo un po’ in disparte e aveva anche confessato che non si trovava a suo agio nel reality show di Alfonso Signorini. Piano piano, con l’aiuto dei suoi coinquilini, è riuscito ad aprirsi e adesso sta vivendo meglio questa esperienza televisiva. Anche se negli ultimi giorni è tornato preponderante l’argomento riguardante papà Walter. Quest’ultimo si era lasciato andare ad una dura considerazione.

Rispondendo alle parole del figlio, aveva affermato: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”. I due non hanno praticamente più un rapporto da moltissimo tempo, da ben 15 anni per l’esattezza. Durante la puntata in diretta, il padrone di casa ha spronato l’ex calciatore a riavvicinarsi ad Andrea con quest’ultimo che sembrava in un primo momento propenso a questa ipotesi. (Continua dopo la foto)















Durante una conversazione in salotto con i compagni di avventura Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Mario Ermito, Zenga è sembrato molto infastidito dalla possibilità che il padre possa presentarsi al programma. E ci è andato giù pesante: “Se viene qui mi inc….o”. Ha fatto intendere che il genitore ha avuto molte occasioni per potersi riavvicinare a lui, ma non le ha mai colte al volo. Per questo motivo non capirebbe perché proprio adesso dovrebbe intervenire in diretta televisiva. (Continua dopo la foto)















Zelletta ha ascoltato attentamente quelle parole di Zenga e ha ammesso di non essere così favorevole a questa chiusura totale. Dovrebbe essere in grado di non mettere in mostra molto orgoglio. Ha invitato il giovane a tenersi stretti gli affetti ed ha aggiunto: “Non fare il figlio, fai l’uomo”. A quel punto Andrea ha fatto una confessione: “Su molte cose sono chiuso. Mi rendo conto di essere prevenuto, io non riesco a concepire il suo comportamento”. E successivamente ha aperto uno spiraglio. (Continua dopo la foto)









Prima di concludere il suo discorso, il gieffino ha affermato: “La mia porta è aperta, ma prima deve passare da mio fratello, lui ha più diritti di me di riappacificarsi con lui”. Vedremo se Walter ascolterà queste parole e se si farà vivo in una prossima puntata del ‘GF Vip’. Fino a qualche giorno fa sembrava impossibile, ma scopriremo prossimamente se ci saranno novità.

