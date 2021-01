Nella Casa del Grande Fratello Vip si è spesso parlato di omosessualità e delle difficoltà che spesso questo orientamento sessuale comporta nella vita delle persone e nei rapporti con gli altri. Specialmente di ciò che avviene all’interno delle famiglie, che spesso non accettano persone considerate ‘diverse’, in definitiva ‘non normali’. E se consideriamo che ci sono molti ambienti in cui l’omosessualità viene addirittura considerata una malattia il quadro è completo.

Così il reality offre spunti di riflessione e, perché no di sensibilizzazione su questo tema. Da Tommaso Zorzi a Giacomo Urtis, appena uscito, passando per Alfonso Signorini sono in molti ad aver parlato della propria situazione. Non sempre, però, le parole utilizzate o le considerazioni fatte trovano il consenso del pubblico. In particolare alcune riflessioni di Signorini hanno recentemente alzato un polverone, provocando la reazione sdegnata di un’associazione che si batte da tempo per i diritti degli omosessuali. (Continua a leggere dopo la foto)















In una delle ultime puntate del GF Vip Alfonso Signorini ha affrontato il tema dell’omosessualità quando ha parlato della vicenda personale di Giacomo Urtis, che non è riuscito a farsi accettare dal padre. Nell’evidenziare l’importanza del rapporto con la propria famiglia quando si fa coming out, il conduttore ha dichiarato che l’omosessualità sarebbe una ‘scelta’. E subito dopo si è alzata la voce di Gabriele Piazzoni, segretario generale dell’Arcigay. (Continua a leggere dopo la foto)















“Omosessuali si nasce o si diventa? – dice Piazzoni – Ieri sera, durante la trasmissione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, nell’atto encomiabile di sostenere la relazione complicata tra una persona omosessuale e i suoi familiari, ha più volte ripetuto che l’omosessualità è una scelta”. E su questo Piazzoni fa sapere il suo dissenso: “Su questo – il chiarimento – la scienza ha in più occasioni ribadito il carattere biologico, cioè genetico, dell’omosessualità. Molti scienziati cioè ci dicono che gli omosessuali non scelgono di esserlo, ci nascono”. (Continua a leggere dopo la foto)









E lo stesso Piazzoni conclude così il ragionamento: “E questo vogliamo ribadirlo non per vezzo ideologico, né per fare la lezione al direttore Signorini, evidentemente in buona fede, semmai a tutela di tutte quelle persone che subiscono l’oppressione di chi, rispetto al loro orientamento sessuale, tenta di ‘far cambiare idea’, di ‘correggere’, di ‘riparare’, mettendo in atto pratiche che sfociano nella violenza e che in nessun modo devono apparire legittime, giustificabili ma anche solo dotate di un senso”.

“Vergognati, devi andartene!”. Nuova bufera su Samantha De Grenet. E scatta la richiesta ad Alfonso Signorini