Antonella Elia è finita in un vortice di polemiche. Mai l’opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ si sarebbe aspettata una reazione del genere da parte di diversi concorrenti e anche di persone al di fuori della Casa più spiata d’Italia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sua pesante dichiarazione contro Samantha De Grenet, che ha fatto agitare anche la rete. Dunque, quelle frasi ritenute aggressive hanno fatto infuriare tutti e si è paventata anche una clamorosa ipotesi.

Sta circolando in queste ore la notizia di un presunto allontanamento dal programma della showgirl. Notizia che però non ha trovato alcuna conferma al momento da parte degli autori della trasmissione. Certo, Alfonso Signorini è costretto a fare i conti con questa ulteriore grana e non si sarebbe atteso un inizio 2021 così complicato. Qualche ora fa ad intervenire sulla vicenda ci ha pensato un ex concorrente del reality show, che ha attaccato senza alcuna pietà la Elia. Vediamo cosa ha detto.















Ad aggredire verbalmente Antonella ci ha pensato Filippo Nardi, che ricordiamo è stato estromesso dal gioco per alcune frasi sessiste. Durante un suo intervento su Radio Latte Miele e in particolare al programma 'Spoiler' di Carlo Mondonico e Anna Patti, il nobile di origine inglese ha detto: "La Elia è vergognosa, triste, sola e invidiosa". Questa frase è stata in risposta alla seguente domanda: "Lei merita ancora di fare l'opinionista al Grande Fratello Vip dopo le offese?".















Poi Nardi non si è fermato qui perché ha proseguito la sua invettiva: "Paladina del rispetto delle donne? Ma fammi un piacere". Dunque, anche lui si è schierato dalla parte di coloro che vogliono l'allontanamento immediato dell'opinionista. Chissà se i vertici del programma stanno davvero ragionando su questa ipotesi o se queste richieste resteranno inascoltate. Bisognerà anche capire cosa succederà nella prossima puntata in diretta. Avverrà una ramanzina di Signorini?.









Antonella Elia ha messo in guardia anche Giulia Salemi perché la prima non si fida di Pierpaolo Pretelli: “Da donna adulta che sono, fallo penare non cedere subito. Pierpaolo è un farfallone. Secondo me vola di fiore in fiore”. Ma i consigli non sono stati seguiti, visto che i due stanno proseguendo la loro conoscenza approfondita. Ormai sono diventati praticamente una coppia a tutti gli effetti, con baci passionali e coccole.

