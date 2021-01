Stefania Orlando si sta facendo strada ed è diventata giorno dopo giorno un’autentica rivelazione del ‘Grande Fratello Vip’. A tal punto che è stata indicata come una delle possibili vincitrici del reality show di Alfonso Signorini. Certo, la concorrenza è agguerrita, basti pensare all’amatissimo Tommaso Zorzi o a Maria Teresa Ruta, dati anche loro come papabili trionfatori, ma sembra avere tutte le carte in regola per andare fino in fondo e conquistare l’ambitissimo successo.

Nelle ultime ore però qualcosa non è stata gradita dal marito della conduttrice televisiva. Non sono stati atteggiamenti della gieffina ad avergli fatto perdere la pazienza, bensì un comportamento considerato non idoneo da parte di un altro concorrente. Simone Gianlorenzi, che in più di un'occasione è intervenuto sui social per parlare delle dinamiche della Casa, stavolta si è infuriato. Pretende quindi maggiore rispetto, visto che uno dei vipponi sarebbe andato un po' oltre con lei.















Il coniuge della Orlando ha fiducia immensa nei confronti della sua dolce metà, però non ha mai nascosto la sua grande gelosia. E su Twitter è andato all'attacco, anche se poi è emerso che molto probabilmente stava solamente scherzando. Ha pubblicato un'immagine di Andrea Zenga mentre abbraccia Stefania e la sua mano sembra cadere proprio lì. Allora, il musicista ha postato la foto incriminata, lasciandosi andare ad un commento che ha riscosso successo tra i fan.















Simone ha quindi scritto: "Ooooohhhhh!!! Ma chi ti credi di essere MaZenga Zeta? Fly down e giù le mani dalla mercanzia!". Quindi, quel braccio e quella mano che cadono sul décolleté della vippona hanno fatto reagire immediatamente l'uomo. Ma Gianlorenzi si è scagliato poi soprattutto contro Mario Ermito: "Caro Ermito, te lo dico alla romana, ce la scemo legata ar dito. Mia moglie non ha mai messo in piedi una strategia, ma ha solo una vera idea del gioco nella Casa".









Stefania Orlando è stata criticata ad inizio anno dalla neo arrivata Cecilia Capriotti: “Fa tanto l’amica delle donne e poi…l’ho idealizzata allora”. “È un tradimento” ha spiegato Cecilia Capriotti. Ma Stefania, rendendosi conto di aver sollevato un polverone, ha voluto correre ai ripari. Secondo la conduttrice, l’intenzione sembrava essere chiara: salvare i concorrenti con cui ha avuto modo di legare più a lungo nella Casa.

