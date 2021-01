Andrea Zelletta sta proseguendo la sua avventura nel ‘Grande Fratello Vip’ e spera vivamente di poter arrivare alla fine del programma e chissà vincerlo anche. Ha dovuto fare i conti con la situazione legata alla fidanzata Natalia Paragoni e al presunto tradimento di cui sarebbe rimasto vittima, inoltre nell’ultima puntata in diretta Antonella Elia si è scagliata contro di lui, accusandolo di essere una persona che non prende praticamente mai posizioni e resta così nel cosiddetto limbo.

Il modello tarantino ha respinto con forza queste accuse e ne ha parlato anche nelle scorse ore con gli altri coinquilini. Intanto, però i sempre attenti utenti non hanno non potuto notare un episodio particolare con Andrea protagonista. Nella giornata del 5 gennaio gli autori del programma hanno dato la possibilità a tutti i concorrenti di scrivere delle lettere, nelle quali dovevano scrivere i desideri del 2021. Giulia Salemi ad esempio ha confermato che sta per innamorarsi di Pierpaolo.















Anche Zelletta ha preso la penna ed ha cominciato ad esprimere i suoi pensieri per iscritto. Le telecamere del 'GF Vip' hanno inquadrato proprio la missiva del gieffino, che è iniziata così: "Il 2020 non è proprio il miglior anno della mia vita, ma vorrei trarre del positivo anche da questo periodo storico tristissimo". Ma quando è stata fotografata la lettera successiva è stato osservato un errore grossolano dal punto di vista grammaticale. E sul web quella gaffe è diventata subito virale.















Successivamente ecco cosa ha scritto: "Voglio ricordare questo hanno come l'anno che mi ha fatto capire che nella vita…". Subito tutti hanno notato quella ha di troppo, che poi comunque Zelletta ha immediatamente corretto. Nonostante abbia subito recuperato, gli utenti hanno postato alcune immagini in questione, scatenando gran divertimento sul web. Ovviamente è stato punzecchiato in modo tenero dai suoi fan, che continuano a seguirlo con costanza e grande entusiasmo.









Nelle scorse ore la fidanzata Natalia ha spiegato perché non si è più presentata al ‘GF Vip’: “Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea”. E poi ha risposto con un bacio ad un commento di una fan, che le faceva i complimenti per la scelta fatta.

