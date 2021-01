Puntata scoppiettante e inedita quella de ‘I Soliti Ignoti’, andata in onda nella serata del 5 gennaio. Probabilmente per la prima volta da quando conduce il programma, il conduttore Amadeus ha avuto molta fatica ad arrivare alla conclusione. Tutta ‘colpa’ del concorrente vip in gioco, Giucas Casella, che ne ha combinate di tutti i colori. Ovviamente il mago ha anche fatto divertire moltissimo milioni di telespettatori, ma ha anche avuto degli atteggiamenti decisamente sopra le righe.

L’uomo ha quindi preso parte alla puntata della vigilia dell’Epifania e si è impegnato tantissimo per cercare di indovinare cosa facevano i personaggi in gioco e soprattutto il parente misterioso. Casella però si è scatenato in ogni momento della puntata, a tal punto che il presentatore ha avuto grossissime difficoltà a contenere i suoi comportamenti. Tra l’altro, lui sembrava non conoscesse nel migliore dei modi le dinamiche della trasmissione, essendo andato in crisi più di una volta. (Continua dopo la foto)















Casella ha chiesto in diverse occasioni supporto al padrone di casa, ma è stato sul finire di puntata che ha dato il meglio di sé. Ha addirittura citato un programma che è stato rivale per la Rai, infatti ha chiesto se era possibile fare ‘Passaparola’. La gara di Giucas è stata per certi versi esilarante, ma Amedeo Sebastiani ha faticato come non mai per far rispettare le regole del gioco e anche le distanze interpersonali, visto che alcune volte si era avvicinato un po’ troppo agli ospiti. (Continua dopo la foto)















Ad un certo punto però, il conduttore Rai è apparso completamente disperato. Infatti ha ‘perso la pazienza’ e si è seduto, mettendosi addirittura le mani nei capelli. Non riusciva proprio a far comprendere come si dovesse comportare. Decisamente a sorpresa, la puntata si è conclusa con un inatteso successo di Giucas Casella. Quest’ultimo non si è portato a casa una somma considerevole, da devolvere comunque in beneficenza, ma ha conquistato 1.500 euro nonostante le difficoltà. (Continua dopo la foto)









A proposito di Amadeus, sta portando avanti il suo lavoro anche per farsi trovare più che pronto alla 71° edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver annunciato i big in gara e la presenza di personaggi di spicco come Ibrahimovic, Elodie e Achille Lauro, la voce delle ultime ore fa riferimento ad una suggestiva presenza di sua moglie Giovanna Civitillo in veste di co-conduttrice per una serata.

