Dentro la Casa Giulia Salemi si sta godendo il momento più esaltante della sua avventura al ‘Grande Fratello Vip’. Con Pierpaolo Pretelli è sempre più vicina, i baci sono diventati più passionali e qualche ora fa ha anche confessato ad Andrea Zelletta di essere ormai ad un passo dall’innamoramento. Quindi, una nuova coppia ufficiale sta per nascere, nonostante la mamma dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ l’abbia invitato a contenersi maggiormente essendoci tante persone che lo guardano.

Ma i loro sentimenti sono fortissimi e il giovane ha ormai cancellato dalla sua memoria Elisabetta Gregoraci. Però, fuori dal reality show, anche se lei non ne è al momento al corrente, c’è una battaglia in corso contro Giulia. Un ex concorrente del reality show ha infatti criticato aspramente la gieffina, accusata di comportarsi sempre alla stessa maniera. Oltre alla storia con Francesco Monte, lei in passato avrebbe avuto una liaison amorosa anche in un vecchio programma di MTV. (Continua dopo la foto)















A parlare contro di lei è stato Salvo Veneziano, il quale la considera una persona recidiva. Quindi, non crede a questo amore nei confronti di Pretelli. L’avvocato della Salemi però non è rimasto fermo e ha invitato l’uomo a non nominare più la sua assistita, visto che secondo il legale ci sono stati commenti denigratori. Salvo ha allora deciso di rispondere immediatamente a questa sollecitazione del difensore, dicendosi pronto alla battaglia. Ha praticamente lanciato un guanto di sfida. (Continua dopo la foto)















In un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, il personaggio televisivo ha affermato: “Le minacce non mi fanno paura. Vado dritto come un treno. Volete la guerra e guerra sia. Non ho diffamato la Salemi, ma dopo aver visto i programmi a cui ha partecipato come tutti, mi sono chiesto perché si innamora ogni volta in tv. State parlando del nulla”. L’avvocati di Giulia ha chiesto espressamente a Salvo di scusarsi pubblicamente per cercare di risolvere la questione. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

Veneziano ha già comunicato che non ha alcuna intenzione di chiedere scusa né ora né in futuro a Giulia Salemi. Quindi, la situazione resta tesissima e non sappiamo se adesso il difensore dell’influencer italo-persiana vorrà adire le vie legali. Non è la prima volta che Salvi si scaglia contro personaggi del ‘GF Vip’, visto che lui critica moltissimo le decisioni assunte dagli autori del programma.

“Ecco cosa ci hanno fatto”. Alessandra Amoroso, dopo anni la triste verità sul rapporto con Emma