Si è parlato di Capri Gate riferendosi alla fidanzata di Zelletta, Natalia Paragoni, in lungo e in largo, si è detto di tutto e di più. E così lunedì sera la paragoni ha inviato una diffida al GF Vip, proprio perché non vuole si affronti più questo argomento in diretta nazionale. Ma i guai sembrano non essere finiti qua e a raccontare tutto ci ha pensato Sonia Lorenzini.

La Lorenzini è una cara amica di Natalia Paragoni, e nella puntata di ieri di Casa Chi ha rivelato che anche una vippona (forse in compagnia di un altro) sarebbe nel mirino della fidanzata di Andrea Zelletta. Una letterina sarebbe pronta a spiccare il volo per andarsi a depositare tra le mani dei legali di un'inquilina della Casa del GF Vip.















Natalia Paragoni diffida il Grande Fratello, Signorini a Zelletta: “Non ha voluto incontrarti”#GFVIP pic.twitter.com/rceZCEZ7Jk — SpettacoliNEWS (@SpettacoliNEWS) January 4, 2021















Ecco le parole di Sonia Lorenzini: “Sapevo dell’intenzione da parte sua di diffidare il GF. Credo l’abbia fatto per tutela sua d’immagine. Le accuse uscite da Dayane e non solo stavano diventando pesanti e un pochino forti per una ragazza. Credo che abbia proprio diffidato anche Dayane. L’ha fatto per tutelare la sua persona. Di vero nella vacanza con Leonardo c’è che hanno fatto questa vacanza di qualche giorno. Lei non era sola ma con un gruppo di persone. In quei giorni c’erano degli eventi lavorativi ma è stato montato un caso facendo passare un tradimento e che lei ha dormito con qualcuno. Andrea di questa vacanza sapeva tutto. Lui non voleva che lei facesse questa vacanza, ma come qualsiasi ragazzo un po’ geloso. Non aveva piacere che Natalia andasse insieme a più persone prima dell’ingresso suo al GF Vip. Questo per un discorso di gelosia, nulla di più”. Avete capito?! La nuova diffidata nella Casa del GF Vip da Natalia Paragoni sarebbe Dayane Mello. Ma non è finita qui. (Continua dopo le foto)









Guendalina Tavassi su Zelletta: “lui si fida lei diffida”#GFVIP pic.twitter.com/Aqid7MRajB — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 5, 2021

Dayane Mello sembra non sia l’unica a ricevere una diffida dalla Paragoni. Sotto la lente d’ingrandimento infatti pare esserci anche Giacomo Urtis, che nella casa del GF Vip si è ampiamente espresso su questo scandalo avvenuto a Capri. Il chirurgo dei vip però non ha ancora contattato il suo ufficio milanese per sapere se è stato diffidato dalla Paragoni. “Il caso Paragoni-Zelletta è stata una bomba lanciata perché Dayane ha fatto quel confessionale. Io ho confermato le voci che sapevo. Vivendo a Milano e conoscendo tante persone ti arrivano le voci. Io essendo che non sono stato in quella vacanza non so se le voci sono vere o false. Sicuramente però mi sono arrivate da tante persone. Magari qualche base di verità può essere che ci fosse. Qualcuno avrà detto la verità su qualcosa. Ieri c’è stata una diffida nei confronti del GF per non parlare della vicenda e mi attengo a questa cosa. Se sono stato diffidato anche io? Non saprei. Mi sono alzato adesso, ora chiamo Milano e sento se è arrivata questa diffida anche a me, vi aggiornerò“.

