Una cosa c’è da dirla, i brasiliani impazziscono per il Grande Fratello. E aspettando da loro si dia il via alla 21esima stagione del Big Brother Brazil, fra poco meno di un mese, in tanti hanno spostato l’attenzione sul nostro GF Vip. A farla da padrona Dayane Mello. La loro connazionale infatti si è guadagnata tra i brasiliani che la seguono al reality, la nomea di vittima di “machismo e razzismo” da parte degli inquilini della casa.

Proprio nelle ultime settimane, dunque, tantissimi fan brasiliani si sono riversati in massa nella nostra votazione alle nomination, votando a più non posso Dayane Mello e attirando anche l’attenzione dell’AGCOM che ha aperto un’istruttoria. Ma il peggio deve ancora arrivare, perché a quanto pare la storia non è finita qui. Ne vedremo delle belle. (Continua dopo le foto)





























La nota dell’AGCOM: “L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti il televoto nell’ambito della edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello VIP, ha avviato una istruttoria per verificare con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall’art.5, comma 1-bis, del Regolamento approvato con delibera n.38/11/CONS, con riferimento all’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti a garanzia del rispetto del massimo di voti previsto al comma 2 del medesimo articolo, nonché sulla possibilità di esprimere voti anche dall’estero e come questa eventuale possibilità si concili con la riserva, espressa nel Regolamento del televoto, ai soli utenti residenti in Italia della facoltà di esprimere preferenze“. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hugo Gloss (@hugogloss)

Infatti ad essere trascorso è circa un mese da quando l’AGCOM ha aperto l’istruttoria, ma non è successo niente: i fan brasiliani continuano a supportare la loro connazionale con ogni mezzo possibile, arrivando pure a creare email fittizie e cambiando il VPN. Oggi pure una pagina da 16 milioni di follower si è schierata apertamente a favore di Dayane Mello, chiedendo a tutti i seguaci di votarla e di portarla alla vittoria. Il loro sogno, leggendo quanto scrivono online, è di portare la modella in un loro reality per farla vincere anche lì.

“Sono io la ‘donna’ di Dayane Mello”. Dopo la soffiata esce allo scoperto e si presenta (con tanto di foto)