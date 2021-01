Il ‘Grande Fratello Vip’ sta vivendo momenti molto emozionanti, ma allo stesso tempo tesi. L’entrata in scena di Antonella Elia nell’ultima puntata in diretta ha scatenato una marea di polemiche anche all’esterno della Casa, a tal punto che in molti hanno ipotizzato la possibilità che l’opinionista venga estromessa dal programma. In particolare, non sono piaciute a tanti telespettatori le parole proferite contro Samantha De Grenet, ma anche le critiche nei confronti di Andrea Zelletta.

La stessa De Grenet è comunque finita nell’occhio del ciclone per alcune sue considerazioni sulle coppie gay, mentre parlava dell’incontro avuto dall’eliminato Giacomo Urtis con il suo papà. Ma qualche ora fa è invece arrivata una bellissima dichiarazione di Giulia Salemi, che si è sbilanciata del tutto con Zelletta. Le parole dell’italo-persiana stanno già facendo il giro della rete. Tutti i suoi fan sono al settimo cielo perché il suo grande sogno si sta realizzando e diventa sempre più concreto. (Continua dopo la foto)















Andrea e Giulia hanno letto i buoni propositi del nuovo anno, quindi cosa si aspettano da questo 2021. La giovane ha iniziato a leggere i pensieri del modello di Taranto e successivamente ha chiesto all’amico di leggere i suoi. All’interno del biglietto della Salemi c’era scritto che lei sta cercando in tutti i modi di raggiungere finalmente la felicità, che meriterebbe. Inoltre, ha anche un grande obiettivo da conquistare una volta uscita dal ‘GF Vip’, ovvero condurre una trasmissione. (Continua dopo la foto)















In più, Giulia ha anche ammesso nella lettera di essere ad un passo dall’amore e proprio su questo punto Andrea l’ha punzecchiata. In quegli istanti si è subito vista la giovane influencer imbarazzarsi del tutto ed ha anche iniziato a balbettare per l’emozione. Nonostante qualche difficoltà iniziale nell’esprimere il suo pensiero, in seguito si è lasciata andare ed ha confermato: “Beh, sono in procinto, sono nella strada per innamorarmi”. Ovviamente il riferimento è a Pierpaolo Pretelli. (Continua dopo la foto)









Dopo aver ascoltato queste affermazioni della coinquilina, Zelletta ha immediatamente sorriso ed è apparso molto contento per lei. Infatti, il ragazzo è felicissimo perché Giulia ha avuto il coraggio di esternare tutti i suoi sentimenti. Ma, ancora imbarazzata, l’ex di Francesco Monte ha invitato Andrea a non dire nulla agli altri protagonisti perché al momento non vuole riferirlo a tutti.

