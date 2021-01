Non c’è pace per Samantha De Grenet. La concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è finita nell’occhio del ciclone degli utenti nelle ultime ore per alcune affermazioni che stanno facendo infuriare tutti. Nella puntata in diretta del 4 gennaio era invece stata attaccata duramente dall’opinionista del reality show, Antonella Elia. Parole durissime, un botta e risposta dai toni accesissimi, che aveva tenuto incollati milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo. Con fazioni schierate.

La Elia aveva detto: “Ho davanti a me una stron*a. Quanto mi stai sulle palle. TI strapperei quel covone di capelli che ti ritrovi”. La replica di Samantha De Grenet: “Hai attaccato me per partito preso. Tu puoi offendermi, ma le tue parole non mi toccano”. Antonella aveva poi criticato anche Andrea Zelletta, accusato di non esporsi troppo. Ma tornando alla De Grenet, andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è successo nelle ultime ore e perché gli utenti ce l’hanno con lei. (Continua dopo la foto)















I fatti si sono verificati quando il papà di Giacomo Urtis, il signor Giacomo, ha toccato l’argomento omosessualità. Una volta terminata la puntata, la donna ha praticamente compreso le affermazioni dell’uomo, scatenando furibonde proteste della rete: “Un uomo di quell’epoca è ovvio che vorrebbe un figlio sposato regolare, con una famiglia regolare senza avere problemi”. Su Twitter i telespettatori della trasmissione Mediaset hanno riversato tutta la loro rabbia davvero incontenibile. (Continua dopo la foto)















Questi i commenti più ricorrenti e aggressivi nei confronti della gieffina: “L’unica cosa regolare è che tu esca dalla Casa”, “Quindi per Samantha una coppia gay non è regolare. Un pensiero medievale”, “Sei vergognosa”. Tantissime proteste erano scoppiate nei giorni scorsi anche per frasi, considerate durissime, contro Stefania Orlando. Per quell’episodio era stata invocata la squalifica, che però non è avvenuta. Non sappiamo se stavolta ci saranno provvedimenti per questa frase. (Continua dopo la foto)









Intanto, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ Giacomo Urtis, eliminato nell’ultima puntata, ha annunciato di essere pronto a diventare attore: “C’è una piattaforma digitale dove inizierà una serie televisiva di cui sarò protagonista”. E sulla De Grenet ha detto: “Mi sono molto ricreduto sulla De Grenet perché abbiamo chiarito e instaurato un rapporto di amicizia vero. Lei è una persona molto bella”.

“Sono al settimo cielo!”. Giacomo Urtis, il grande annuncio subito dopo l’eliminazione dal GF Vip