Nuovo appuntamento con ‘La Vita in diretta’ nel pomeriggio di martedì 5 gennaio. Alberto Matano ha ospitato ancora una volta il grande campione de ‘L’Eredità’, che ha fatto sognare tutti per decine di puntate, vincendo somme considerevoli. Nella seconda parte della trasmissione ha dunque fatto una domanda particolare a Massimo Cannoletta, il quale ha un po’ esitato ma poi ha risposto subito dopo. Un quesito particolare che ha destato molta curiosità tra il pubblico.

Nella sua precedente ospitata Matano gli aveva anche chiesto cose scomode sulle accuse di brogli. E lui aveva replicato: “Posso non piacere oppure posso risultare antipatico, tuttavia l’unica cosa che mi fa davvero arrabbiare è se qualcuno dubita della trasparenza del programma: nessuno mi ha mai passato le risposte. La squadra de L’Eredità è stata impeccabile”. Dunque, non ci sarebbe stato assolutamente favoritismo nei suoi confronti. Nelle scorse ore nuove rivelazioni. (Continua dopo la foto)















Alberto ha domandato a Cannoletta: “Senti nostalgia de L’Eredità? Ora che sta per andare in onda, non pensi che saresti potuto essere ancora lì?”. E l’ex campione ha detto: “Mmm, no. Ho già dato”. Matano ha continuato scherzando: “Inutile dire cosa c’è dopo di noi”. E l’ex concorrente ha ribattuto: “C’è L’Eredità, assolutamente rimanete lì”. Un siparietto che è quindi diventato anche esilarante. Prima di salutarsi, Massimo ha voluto ribadire ancora il concetto espresso. (Continua dopo la foto)















Massimo Cannoletta, rivolgendosi al padrone di casa de ‘La Vita in diretta’ e ai telespettatori, ha affermato ancora: “Ormai ho fatto. No, grazie”. Non lo vedremo quindi più davanti alle telecamere del programma condotto da Flavio Insinna, per la tristezza di tantissimi suoi fan. Alberto Matano ha salutato l’uomo e gli ha chiesto ancora una volta di essere suo ospite in una delle prossime puntate della trasmissione. E in questo caso sicuramente accetterà di buon grado l’invito. (Continua dopo la foto)









Massimo Cannoletta, nella puntata del 4 gennaio, aveva dichiarato: “Tanta gente come me non lavora, ma vogliamo innanzitutto tornare a vivere”. Ha puntato l’attenzione sulla grave crisi economica che sta attanagliando milioni di persone. Un pensiero non solo a lui, ma rivolto a moltissime altre persone che vivono la sua stessa quotidianità. Poi aveva aggiunto che per strada non lo fermano, ma sui social lo acclamano.

