Nella puntata in diretta del 4 gennaio si è materializzata l’eliminazione dal ‘Grande Fratello Vip’ del chirurgo dei vip, Giacomo Urtis. Poco prima dell’eliminazione ha vissuto momenti molto emozionanti, quando ha incontrato i suoi genitori. Quel saluto si è rivelato praticamente un commiato, visto che poi è giunta per lui la brutta notizia, comunicata da Alfonso Signorini. Una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia, ha subito rotto il silenzio facendo dichiarazioni bomba.

Ha parlato anche delle vicende che sono state protagoniste nel reality show, come ad esempio il presunto tradimento di cui sarebbe rimasto vittima Andrea Zelletta. Ma ha anche ammesso di aver sbagliato con Samantha De Grenet, con la quale si era scontrato duramente: “Mi sono molto ricreduto sulla De Grenet perché abbiamo chiarito e instaurato un rapporto di amicizia vero. Lei è stata una scoperta, anche se poi mi ha nominato, ma non è cattiva, è una persona molto bella”. (Continua dopo la foto)















Su Natalia Paragoni e Zelletta ha ammesso: “Io non ci ho parlato direttamente con Andrea, lui ha scoperto tutto dalla clip la sera che Dayane ha fatto il confessionale”, ha continuato a RTL 102.5. Poi ha proseguito: “A me non andava di dirlo, anche perché si parlava di una fidanzata, una persona esterna e non mi andava di dire cose, anche perché io non ero presente ma ho saputo la cosa. Dayane però mi ha coinvolto facendo il mio nome, alla fine ho solo confermato ciò che avevo sentito”. (Continua dopo la foto)















Su questo argomento, Urtis ha concluso così: “Altro non so dirlo, anche se sono state fatte tante supposizioni”. Ma la rivelazione più interessante l’ha fatta su se stesso, infatti ha confidato di avere tanti progetti per il futuro. Ed uno di questi si è già concretizzato, visto che farà il suo debutto assoluto in veste di attore. Come riferito dall’uomo, ha cominciato a studiare recitazione da diverso tempo e i suoi studi hanno portato i primi frutti, essendo stato scelto per una serie televisiva. (Continua dopo la foto)









Giacomo Urtis ha ufficializzato la notizia durante la conversazione con il giornalista Francesco Fredella: “C’è una piattaforma digitale dove inizierà una serie televisiva di cui sarò protagonista”. Non sono stati forniti dal diretto interessato altri particolari su questa sua esperienza, ma i fan, tristi per l’eliminazione, non vedono l’ora di poterlo ammirare in questa veste inedita.

