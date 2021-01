Giorgia Lucini si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. È stata la ex fidanzata di Manfredi Ferlicchia e di Andrea Damante, diventato poi tronista della trasmissione e fidanzato (oggi ex) di Giulia De Lellis.

Originaria di Nettuno,in provincia di Roma, inizialmente arrivò al dating show di Maria De Filippi come corteggiatrice del tronista Andrea Angeli, e in quell’occasione riuscì ad attirare molto l’attenzione su di sé, soprattutto per la sua affermazione di non aver mai baciato un ragazzo in vita sua. Andrea preferì scegliere un’altra ragazza, Perla, e Maria De Filippi volle dare un’altra possibilità a Giorgia mettendola sul trono. (Continua a leggere dopo la foto)















La ragazza uscì dalla trasmissione con il siciliano Manfredi Ferlicchia. La nuova coppia successivamente decise di partecipare al programma ‘Temptation Island’ per mettere alla prova i sentimenti di entrambi. E così l’amore finì e l’isola fu più forte del loro giovane amore. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma che fine ha fatto Giorgia Lucini? Dopo l’esperienza in televisione è scomparsa dal piccolo schermo per dedicarsi – come la maggior parte delle sue colleghe – ai social in veste di influencer. Non solo, ha trovato l’amore (lo sportivo Federico Loschi) ed è mamma di uno splendido bambino. (Continua a leggere dopo la foto)









I due sono diventati, circa un anno fa, genitori del piccolo Riccardo, e hanno in programma le nozze. “Non è la nostra giovane età che ci spaventa, il mio fidanzato dice che sono una rompi….e ha detto che mi sposa quando riuscirò a stare buona almeno tre mesi”, ha raccontato in un’intervista l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.



