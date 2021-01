Tommaso Zorzi è il grande protagonista del ‘Grande Fratello Vip’. In molti lo danno come candidato numero uno al successo, ma c’è bisogno ancora di tanta strada da fare per arrivare in fondo al reality show. L’influencer di 25 anni è amatissimo dal pubblico da casa, ma non solo, infatti complimenti giungono anche dall’esterno della Casa. E a ipotizzare un suo futuro roseo ci ha pensato una delle persone maggiormente vicine al conduttore Alfonso Signorini. Per lui sarebbe un sogno.

Prima della puntata in diretta del 4 gennaio, Tommaso Zorzi si era confidato con Cecilia Capriotti ed aveva rivelato i motivi che lo spingono ad evitare di attaccare Dayane Mello con determinazione: "Lei è la mamma della figlia di uno dei miei migliori amici. Lui è proprio molto amico mio, quindi non è che posso proprio…Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace". Ma vediamo adesso cosa è stato proposto per il gieffino, un vero colpo di scena.















Nelle ultime ore l'opinionista del 'GF Vip', Pupo, è stato intervistato dal quotidiano 'Il giorno' ed ha fatto un complimento incredibile nei confronti del vippone. A tal punto che sarebbe pronto a fare un passo indietro per aiutarlo nella carriera: "Il suo prossimo step potrebbe essere quello di passare da concorrente ad opinionista del prossimo Grande Fratello Vip. Un po' come ha fatto Antonella Elia. Io, ad un giovane di talento così, gli cederei volentieri il mio posto da opinionista".















Ha comunque voluto fare anche qualche appunto su Tommaso. Delle critiche sì, ma costruttive: "Lui è un po' troppo permaloso e poco incline ad accettare critiche e consigli. Sono certo che Tommaso, grazie anche alla straordinaria esperienza umana e professionale che sta facendo con il GF Vip, riuscirà a migliorarsi". Poi ha concluso il suo intervento, puntando l'attenzione su chi potrebbe creargli problemi. Nonostante queste considerazioni, il giudizio su di lui è positivo.









L’artista Pupo ha quindi chiosato: “L’unica persona che potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote è lui stesso. Zorzi ha una grande intelligenza e sensibilità, ma non è riuscito a mettere in equilibrio il suo carattere”. Dunque, ci sono ancora degli aspetti da migliorare per diventare quasi perfetto, ma Pupo intravede un futuro più che roseo per il protagonista del reality show. Staremo a vedere cosa accadrà.

