Il prossimo mese di marzo prenderà il via l’attesissimo 71° Festival di Sanremo, condotto anche quest’anno da Amadeus. Al suo fianco ci sarà ovviamente Fiorello, che nella scorsa edizione ha fatto divertire tantissimo milioni di telespettatori. Nei giorni scorsi sono inoltre stati ufficializzati alcuni nomi di personaggi che affiancheranno il conduttore Rai. Avremo infatti la presenza degli artisti Elodie ed Achille Lauro, ma soprattutto uno dei calciatori più forti di sempre.

Insieme al direttore artistico avremo l’opportunità di ammirare Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante in forza al Milan. Lo svedese sarà presente in tutte e cinque le serate della kermesse musicale più importante d’Italia e, stando ad alcune indiscrezioni uscite fuori qualche giorno fa, pare percepirà 50 mila euro a serata. Ma adesso il nome che è stato fatto è di quelli sorprendenti, davvero bomba. Si tratta di una persona vicina, anzi vicinissima, ad Amedeo Sebastiani, che non può che esserne felice. (Continua dopo la foto)















Ci sarà la classica staffetta tra donne, come avvenuto anche l’anno scorso. E secondo quanto riportato in queste ore dal sito ‘TvBlog’, in una delle cinque serate dovremmo vedere all’opera Giovanna Civitillo. Sì, avete capito bene, la moglie di Amadeus dovrebbe salire sul palco dell’Ariston. Ci sarebbe tanta curiosità nell’apprezzarla al fianco del marito in una veste inedita di co-conduttrice. Se n’era parlato anche nel 2020, ma ora la strada sembra segnata e i fan della coppia sognano. (Continua dopo la foto)















A Sanremo 2020 aveva preferito ricoprire un ruolo secondario, infatti aveva accettato di lavorare esclusivamente come inviata per ‘La Vita in diretta’. Qualcosa stavolta pare cambiata e, probabilmente su richiesta del presentatore de ‘I Soliti Ignoti’, Giovanna è pronta a supportarlo durante una delle puntate. Per il momento conferme ufficiali dei diretti interessati non ne sono arrivate, ma nelle prossime settimane il quadro sarà sicuramente più chiaro e ne sapremo molto di più. (Continua dopo la foto)









In un’intervista rilasciata tempo fa, la Civitillo si era soffermata così su Amadeus: “Lui non è capace di usare i social, non gli interessa e non vuole imparare. L’unico modo è tirarlo dentro al mio account, che infatti è Giovanna Civitillo e Amadeus. È lui che si è ‘accollato’. E mi usa. Quando fa qualcosa mi manda la foto o il video e mi dice: ‘Li posti tu?’. Ma è veramente raro, anche perché Ama odia fare le foto”.

