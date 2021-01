Fuoco e fiamme. Ecco come Antonella Elia si è presentata ieri sera dentro la Casa del Grande Fratello Vip nell’ultima puntata trasmessa da Canale 5. Nella 31esima puntata del reality è sembrato quasi che la Elia volesse rispondere a chi l’ha attaccata definendola incapace di fare l’opinionista. E a farne le spese sono stati in particolare due concorrenti. Prima Antonella se l’è presa con Samantha De Grenet.

E ci è andata giù durissima: "Sei la reginetta del gorgonzola". E ancora: "Ho davanti a me una stron*a. Quanto mi stai sulle pa**e. Ti strapperei quel covone di capelli che ti ritrovi". A queste parole Samantha ha risposto: "Tu puoi offendermi, ma le tue parole non mi toccano". Poi la lite è degenerata Alfonso Signorini è intervenuto per dire basta. Successivamente alla domanda di Signorini "Vuoi vedere qualcun altro nella Casa?", Antonella Elia non ha avuto dubbi: "Sì, sì, sì, mandameli: Zelletta!". E per lui è iniziato l'incubo.















Nella 'glass-room' Antonella Elia ha esordito così: "È bello essere qui dentro. E perché non ci fai vedere chi sei?". Andrea Zelletta ha ribattuto: "Antonella io sono quello che tu stai vedendo, una persona educata, una persona pacata che qui dentro si fa apprezzare". A questo punto l'opinionista ha affondato il colpo: "È questione di tenersi nascosto". La critica di Elia è questa, per lei Zelletta non è mai uscito dal guscio: "Non ti esponi mai".















La 'partita di tennis' va avanti, ma la Elia se la deve veder con due avversari, visto che lì vicino c'è anche Samantha De Grenet. A entrambi Antonella dice: "Siete con le braccia incrociate, in posizione di difesa, gattini…". Nei giorni scorsi la vicenda del presunto tradimento della fidanzata di Andrea, Natalia Paragoni, ha tenuto banco e l'opinionista del GF Vip tira fuori l'argomento anche se non direttamente, ma parlando della reazione, o meglio della mancanza di reazione di Zelletta.









Solo in un secondo momento, dichiara Elia, c’è stata la reazione, o meglio il pianto di un Andrea Zelletta disperato. Infine Antonella Elia boccia il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Gli attribuiti sono anche pigliare delle decisioni e far vedere a noi che ti guardiamo da casa che c’hai questi attributi, c’hai qualcosa tra le gambe”. A questa ennesima accusa Andrea Zelletta risponde: “Qualcuno avrà capito che c’ho gli attributi”. E la Elia: “Ma chi scusa?”.

