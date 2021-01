“Ma Flavio Insinna ti passava le risposte?”. L’Eredità, quelle voci su Massimo Cannoletta. E il super campione risponde così

Oramai lo conosciamo tutti Massimo Cannoletta, il pluricampione de L’Eredità. L’onnisapiente, che nel frattempo è divenuto personaggio pubblico, è stato ospite de La Vita in Diretta. Divulgatore di storia e cultura, vincitore di oltre 280.000 euro al quiz – condotto da Flavio Insinna su Rai Uno – e protagonista dell’edizione per quasi due mesi, Massimo Cannoletta è il concorrente dei record. Simpatico, umile e brillante, il leccese ha affascinato i telespettatori e il web con la sua preparazione impressionante.

Poi Matano gli fa una domanda scomoda su degli eventuali brogli: "Posso non piacere oppure posso risultare antipatico, tuttavia l'unica cosa che mi fa davvero arrabbiare è se qualcuno dubita della trasparenza del programma: nessuno mi ha mai passato le risposte. La squadra de L'Eredità è stata impeccabile". Molti hanno infatti messo in dubbio il valore di Cannoletta, in gara per 51 giorni e protagonista anche di una sconfitta volontaria ("Per far vincere altri concorrenti", aveva motivato la sua scelta kamikaze in studio) che aveva scatenato un polverone.















Il super campione ha approfittato per parlare del suo rammarico verso le tante persone che non possono lavorare a causa della pandemia. Poi ha parlato anche del suo rapporto con i social, che da quando è diventato una vera star de L'Eredità gli hanno dimostrato "tanto calore".















Poi il conduttore Alberto Matano ha scoperto che per strada nessuno ferma Cannoletta, come avrebbe scommesso chiunque, ma solo perché in tempo di coronavirus "la mascherina mi copre il naso". Sull'addio al programma di Rai Uno, invece, Cannoletta ha precisato: "Avevo dato all'Eredità tutto quello che potevo dare".











E ancora: “Non mi sembrava nemmeno giusto nei confronti degli altri concorrenti che vorrebbero giocare e togliere loro il posto”. A Francesca Fialdini ha parlato poi del suo ritorno in Puglia: “La mia famiglia è stata felicissima di rivedermi, non mi vedevano da due mesi. Mi hanno sempre appoggiato in tutto e poi… ho fatto il presepe”.

