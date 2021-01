Il super campione de ‘L’Eredità’, Massimo Cannoletta, ha fatto entusiasmare il pubblico per tantissime puntate. Poi ha deciso di lasciare il programma, perché voleva ritornare alla vita di tutti i giorni. Alcuni giorni fa si era soffermato sul conduttore Flavio Insinna: ” È talmente una persona di un’umanità straordinaria che non poteva non capire. È un essere umano straordinario che poi sia un grande professionista e una persona di una simpatia travolgente lo sa tutta l’Italia. Mi ha fatto rilassare”.

Poi aveva riferito su se stesso: “Nessuno all’Eredità mi ha mai detto che sarebbe stato meglio se fossi uscito. È stata una mia decisione, presa in piena autonomia, al 100 per 100. Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato”. Nel pomeriggio del 4 gennaio è invece stato ospite de ‘La Vita in diretta’, dove si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo. (Continua dopo la foto)















Durante la sua conversazione con il presentatore Alberto Matano, Cannoletta si è sfogato su aspetti personali: “Tanta gente come me non lavora, ma vogliamo innanzitutto tornare a vivere”. Ha puntato l’attenzione sulla grave crisi economica che sta attanagliando milioni di persone. Un pensiero non solo a lui, ma rivolto a moltissime altre persone che vivono la sua stessa quotidianità. Successivamente ha invece fatto alcune dichiarazioni più leggere, quando gli è stato chiesto della popolarità. (Continua dopo la foto)















Infatti, dopo aver ottenuto un successo incredibile, gli è stato domandato se la gente lo ferma per salutarlo o per fargli i complimenti. E Cannoletta ha risposto in maniera esilarante: “Non mi fermano per strada perché porto la mascherina, che mi copre anche il naso”. Dunque, ha fatto la battuta sul suo naso grande. Poi ha comunque concluso: “Sui social il calore è tanto”. Ora spera però di ritornare alla normalità il prima possibile, così come sperano tutti gli italiani e non solo. (Continua dopo la foto)









Cannoletta aveva anche voluto puntualizzare una cosa che gli aveva creato fastidio: “Io posso non piacere, oppure posso risultare antipatico. L’unica cosa che mi fa davvero arrabbiare è se qualcuno dubita della trasparenza del programma: nessuno mi ha mai passato le risposte. La squadra dell’Eredità è stata impeccabile”. Un personaggio che sicuramente sarà ricordato a lungo nel piccolo schermo.

“Era disperata…”. Alessandra Mussolini ‘smascherata’ in diretta: il retroscena viene fuori solo ora