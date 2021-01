Non è la prima volta che succede e, di questo passo, non sarà neppure l’ultima. Barbara D’Urso continua ad inanellare una batosta dietro l’altra dai dati d’ascolto tv. Le puntate di Live – Non è la D’Urso, trasmesse nelle due domeniche natalizie, sono state battute. E fin qui non ci sarebbe da strapparsi i capelli. Il fatto è che a superare la trasmissione di Carmelita sono state niente meno che due repliche.

Stiamo parlando di “Quasi Amici” e “Un Natale al Sud”, due commedie di gran successo, nulla da dire. Ma il fatto che siano già stati trasmessi più e più volte deve invitare Barbara a fare una seria riflessione sull’appeal del suo Live. La pellicola francese con Omar Sy e François Cluzet è andata in onda per la prima volta nell’ormai lontano 2011 e il 27 dicembre scorso è riuscita a conquistare 3 milioni e 521mila spettatori, ovvero il 14,2% di share. Domenica 3 gennaio, invece, la commedia con Boldi e Izzo ha raggiunto l’11,3% di share, ovvero 2 milioni e 959mila spettatori. (Continua a leggere dopo la foto)















Nelle ultime quattro puntate Live – Non è la D’Urso è riuscita ad ottenere il 12,9% di share il 29 novembre, il 13,5% il 6 dicembre e il 13,8% il 13 dicembre e il 20 stesso risultato. I problemi, però, arrivano dal conteggio dei telespettatori totali, che si aggirano intorno ai 2 milioni per tutte e quattro le puntate. Ciò avviene perché lo share aumenta per i programmi che durano più a lungo. All’una di notte, per fare un esempio, sono poche le persone ancora sveglie e dunque per un programma è più facile attestarsi su livelli maggiori di share. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma per comprendere il reale valore di una trasmissione bisogna guardare ai telespettatori totali e qui Barbara D’Urso è in perdita da diverso tempo ormai. Se si considera il suo primo anno, il 2019, la media era di 2 milioni e 740mila spettatori. Nella stagione 2019/2020 la media è scesa a 2 milioni e 320mila. Da settembre 2020, invece, arriviamo a 2 milioni e 114mila. Non certo un crollo, ma una perdita costante. (Continua a leggere dopo la foto)









Altro aspetto che dovrebbe far preoccupare Barbara D’Urso è il fatto che, solitamente, Live – Non è la D’Urso deve scontrarsi con programmi ‘importanti’ come Non è l’Arena di Massimo Giletti e Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Stavolta, invece, durante le domeniche natalizie, la concorrenza era molto meno agguerrita, ma i risultati sono stati comunque non entusiasmanti. Insomma, urgono aggiustamenti. Un’ipotesi potrebbe essere lo spostamento del programma in un giorno feriale. O magari sospendere Live e concentrarsi di più su Pomeriggio 5 e Domenica Live, anche loro in sofferenza. Ma da Mediaset, almeno per il momento, non arrivano novità in tal senso.

