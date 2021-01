La partecipazione di Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle è stata un autentico ciclone. Non sono mancati i momenti di ilarità, le polemiche e i botta e risposta con i giudici. Ma anche le sue performance hanno fatto spesso discutere. Per non parlare degli incidenti e degli imprevisti capitati sia a lei che al suo partner, Maykel Fonts. Insomma l’esperienza della nipote del Duce tutto è stato tranne che una passeggiata di salute.

E lo stesso ballerino professionista, 44enne nato a L'Avana, ha ripercorso i momenti più 'calienti' del programma condotto da Milly Carlucci ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Ne sono venuti fuori diversi argomenti mai svelati prima e chicche tutte da raccontare. Ricorderete tutti che il maestro di ballo ha dovuto abbandonare la partner e quindi la competizione proprio sul bello. Poco prima della finalissima, infatti, Maykel ha scoperto la sua positività al Covid.















Adesso, finalmente, Maykel si è negativizzato, anche se, ovviamente, fuori tempo massimo per giocarsi tutte le chance e puntare alla vittoria finale. Vittoria che è andata a Gilles Rocca e Lucrezia Lando. E così la stessa Eleonora Daniele ha introdotto così il suo ospite: "Era tra i quattro finalisti, senza di lui la Mussolini era disperata". E non c'è dubbio che tra Maykel e Alessandra si era creato un legame particolare, un'alchimia che, chissà, avrebbe potuto regalare la gioia più grande.















Così non è stato, ma l'esperienza a Ballando con le Stelle è rimasta sicuramente nel cuore di entrambi. E lo stesso Maykel ha scherzato con Eleonora: "Sono negativo finalmente. Alessandra? Ormai si è data al ballo". Tra i tanti a rimanere sorpresi delle abilità della Mussolini anche il figlio 17enne Romano che in un primo momento aveva sottolineato come la madre non fosse per nulla abituata all'attività fisica.









Poi, però, anche lui si è dovuto ricredere di fronte alle performance di un’Alessandra Mussolini veramente inedita e per certi versi sorprendente. Nello studio di Storie Italiane il suo partner Maykel Fonts ha poi aggiunto: “Mi sento carico, positivo”. A questo punto la conduttrice Eleonora Daniele non ha potuto che farsi scappare una risata: “Positivo è un termine che è meglio non usare molto”. E, di questi tempi, con la pandemia che continua a mietere vittime, come darle torto…

