“Questi 3 segni…”. Oroscopo Paolo Fox, polemica sull’astrologo più amato: “Avevo ragione”. Cosa è successo

Come le stelle influiranno sull’andamento dell’anno? Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, l’anno appena concluso è stato un vero dramma. E Mara Venier, nella puntata andata in onda il 3 gennaio, ha voluto ospite per la prima puntata del 2021 di “Domenica In” l’astrologo Paolo Fox, un vero esperto di astronomia.

Paolo Fox ha parlato dell'oroscopo del nuovo anno, e non ha potuto non parlare delle previsioni del 2020 di Paolo Fox: previsioni sballate e criticate da milioni di italiani vista la situazione arrivata con la pandemia da Covid-19. L'astrologo, come racconta Il Tempo, è diventato oggetto di ironia ed è stato bacchettato da tutti perché lo scorso anno aveva annunciato il 2020 come un "anno di crescita, ideale per i viaggi e gli spostamenti".















Il giudice di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto gli ha chiesto: "Ma quando non ci prendi ti vergogni un po'?", mentre Giovanna Ralli gli ha chiesto di essere clemente con il suo segno: "Trattami bene il Capricorno che l'anno scorso avete detto cose belle e si è visto come è finita!".















Attaccato su più fronti, Paolo Fox ha cercato di difendersi, spiegando di non essere un indovino, che l'oroscopo non è una scienza esatta, e poi ha fatto un esempio di previsioni esatte, che ha fatto drizzare i capelli a Mara Venier per la "pericolosità" dell'argomento. "Come dico sempre l'astrologo non è un indovino, sono il primo a dire che sono indicazioni, che l'oroscopo non è una scienza esatta", ha detto Fox.









“Io avevo previsto situazioni favorevoli per il Toro, il Capricorno e la Vergine: tra i primi classificati a Sanremo ci sono persone della Vergine, così come tra gli imprenditori che più si sono arricchiti nel corso dell’anno. Avevo detto che sarebbe stato un anno molto bello per la Vergine e nonostante la pandemia per molti lo è stato. Penso a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, – ha concluso – a Matano ad esempio che sta conducendo da solo La Vita in diretta”.

