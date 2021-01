Non è un mistero che gli scontri e le liti, a volte furiose, all’interno della Casa del GF Vip sono uno dei pezzi forti del reality. I telespettatori amano i contrasti, anche forti, e pazienza se a volte volano parole oltre il limite. Il trash, si sa, tira alla grande. E un nuovo capitolo deve essere aggiunto, ora, nella storia fatta di colpi bassi e frecciate tra Dayane Mello e Stefania Orlando. A quanto pare, dopo un periodo di calma apparente, ci è voluto un attimo per far riaccendere la scintilla.

È bastato che Dayane riferisse a Cecilia Capriotti e a Carlotta Dell'Isola dell'intenzione di nominare Stefania per spargere nuova benzina sul fuoco della lotta tra le due. Stefania ha accusato la modella brasiliana di manipolare e sfruttare le situazioni e le persone a suo vantaggio, incurante di tutto e tutti. La risposta di Dayane non si è fatta attendere, anzi. "Tu sei come un virus, entri nel cervello di tutti". Che, detto in un momento in cui il virus continua a uccidere persone, non è proprio il massimo.















Evidentemente Stefania Orlando si è subito pentita di aver fatto delle confessioni proprio a Dayane su alcuni meccanismi del reality e quello che pensa lei: "Tu hai il tuo modo di pensare io ho il mio" le ha ribattuto la modella. A questo punto la Orlando è scoppiata e si è sfogata così: "Tu non sai neanche cosa significhi essere amiche, tu non conosci proprio il senso dell'amicizia. Tu guardi solo quello che conviene a te". E la vecchia 'amicizia' va a farsi benedire…















Dayane Mello risponde a Stefania sostenendo di aver sempre difeso le sue amiche. Ma Stefania non è affatto d'accordo: "Si vede come hai protetto la tua amica". E il riferimento implicito a Rosalinda, con la quale Dayane ha avuto un acceso scontro, è evidente. Non riuscendo più a controbattere Dayane abbandona la stanza. Poi Stefania si confida con gli altri: "Sono stata una stro**a io a parlare con Dayane. Ho sbagliato tutto io. Ha strumentalizzato un discorso che abbiamo fatto".









Cecilia Capriotti cerca di consolare Stefania, affermando che alla fine la sua coerenza pagherà. Il giudizio su Dayane da parte della conduttrice, però, non cambia: Stefania ritiene che la vera ‘giocatrice’ nella Casa sia proprio la brasiliana. Così dice la sua anche Tommaso Zorzi che invita Stefania a non cadere nella trappola di Dayane che sta portando avanti la stessa strategia con tutti. E che ormai è chiaro che la modella mira apertamente alla vittoria, costi quel che costi.

