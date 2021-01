Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, dopo 7 anni dal ‘si’ a Uomini e Donne, come li ritroviamo oggi e cosa fanno per vivere

Aldo e Alessia, che fine hanno fatto? Sono passati sette anni dal momento della scelta nello studio di Uomini e Donne e da allora la vita di coppia sembra andare alla grande. Infatti ad oggi la famiglia è cresciuta e i due sono diventati genitori di due splendidi bambini, Nicolò e Leonardo. La famiglia vive a Catania, e i cambiamenti riguardano da vicino anche le loro scelte professionali.

Nicolò ha compiuto 5 anni mentre Leonardo 3. Mamma e papà non possono che apparire sorridenti e soddisfatti, al di là delle aspettative di molti, i due hanno coronato il loro sogno di metter su famiglia. Aldo e Alessia si sono corteggiati nello studio di Uomini e Donne e ancora una volta il programma di Maria De Filippi ha dato prova di saper fare incontrare anime gemelle.















Ad aver saputo conquistare il cuore di Aldo, sette anni fa, fu proprio Alessia Cammarota, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ad oggi non fa che rendere note al pubblico di fan le foto di famiglia ma non solo. Sempre sul profilo Instagram l'ex corteggiatrice non solo mostra a tutti come crescono in fretta i figli, ma ha anche spiegato che il locale che avevano aperto in Sicilia – il Keep Up – è momentaneamente chiuso.















La coppia, infatti, ha deciso di costruire la propria vita lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione avviando a Catania un'attività di ristorazione, che come molte altre sta facendo i conti con la crisi e con l'emergenza sanitaria ancora in corso. In vista una nuova apertura del ristorante, e ancora tanti sogni da realizzare insieme. Nello specifico, sarà Aldo a dedicarsi alla clientela da dietro un bancone da cocktail.









La vita di famiglia procede tranquillamente per la gioria di quanti hanno sempre creduto in loro: “Non siamo miliardari ma non ci possiamo lamentare. Come tutti facciamo dei sacrifici e ci togliamo degli sfizi”. Nonostante siano distanti dai riflettori, non si abbassa il numero di follower che segue la coppia. Infatti solo il profilo di Alessia stima circa due milioni e mezzo di follower. E non è da escludere l’arrivo di un terzo figlio. Il futuro è da scrivere.

