Filippo Nardi, uno dei quattro vip squalificati dal Gf vip 5, non ha preso parte allo speciale Capodanno 2021 del reality. Stesso discorso per Stefano Bettarini anche lui escluso dalla festa. Quest’ultimo sui social ha fatto sentire la sua voce con una serie di post al veleno pubblicati su Instagram.

Una serie di scambi con il tono che è salito notevolmente prima di sgonfiarsi. Per Filippo Nardi l'esclusione dal Grande Fratello non è stata facile da digerire e ha avuto modo di raccontarlo ospite di Giada Di Miceli nel programma Non succederà più di Radio Radio in cui ha voluto dare la sua versione dei fatti . "Gli autori ci avevano messi sull'attenti sul linguaggio appropriato che dovevamo usare. Dovevamo stare attenti sulle frasi da dire. Per questo spesso chiedevo agli autori se tutto stava andando per il meglio ma non ho mai ricevuto risposta quindi pensavo non ci fossero problemi".















Filippo Nardi ha chiarito che ripeterebbe di nuovo quelle parole visto che Maria Teresa Ruta rideva a certe battute. "È una persona molto rumorosa ed esibizionista, non è facile convivere con lei. Ma non l'ho voluta nominare perché volevo cercare di andare oltre. Di sicuro è una grande giocatrice, molto più brava di me". Aggiungendo poi.















"Quando mi hanno squalificato ha detto: "Non sapete le altre cose che mi ha detto". Ma ha detto una bugia perché non c'era altro altrimenti avrebbero fatto vedere i video. Maria Teresa non era offesa sennò si sarebbe lamentata in Confessionale con gli autori. Molte scene sono state montate dagli autori". Poi, nel corso del programma ha ha tuonato contro Veronica Graf, che ha dichiarato di aver perso un figlio che aspettava dal gieffino.











Un presunto aborto voluto da Nardi che però oggi smentisce tutto: “Tre anni fa mi ha chiesto dei soldi e mi ha detto che se non glieli avessi dati avrebbe detto a tutti che aspettava un figlio da me. Mai stata con lei, neppure per una notte. Preferisco non dire di più, è tutti in mano ai miei legali”

