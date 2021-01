Tommaso Zorzi è uno dei più grandi, se non il più grande protagonista, dell’edizione attuale del ‘Grande Fratello Vip’. Da molti è considerato il favorito numero uno alla vittoria finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore ha raccontato un retroscena particolare riguardante sua madre, quando lo ha beccato con un uomo: “Mia mamma stava dall’altra parte della Casa. Io fumo le mie sigarette e andiamo a letto. La mattina dopo alle 8 del mattino dento bussare”.

Poi: "Dicevo che non era possibile fosse mia madre. Ma lei insisteva. Lì ho capito fosse lei. Ho fatto finta di dormire con la speranza che smettesse di bussare. Invece no, stava tirando giù la porta. Questo era nudo. A quel punto ho detto a lui di prendere la coperta, avvolgersi e andare nel corridoietto e chiudere la porta". Ora a parlare è un volto noto della televisione, che ha svelato clamorosamente di essere uscito in più di un'occasione con il gieffino. Parole davvero bomba.















Attualmente l'influencer di 25 anni non è legato sentimentalmente a nessuno, però prima di iniziare l'avventura nel programma di Canale 5 pare sia uscito più volte con Luca Vismara. Quest'ultimo ha svelato tutti i particolari durante una conversazione social con Soleil Sorge: "Io e Tommaso ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa nascerà fuori dal GF e fuori dal mondo che ci circonda, vediamo insomma di conoscerci un po' meglio. Sì, è vero che qualcosa c'è stato".















L'ex concorrente di 'Amici' ha continuato: "Non ci siamo visti per giocare a briscola. Io lascio le porte aperte. Io sto dietro 70 portoni, se lui aprirà questi 70 portoni io potrei anche esserci, ma io lo spero guarda, spero che nasca tutto nel modo più naturale possibile, se dovesse nascere. Se non dovesse nascere amen, come tanti altri amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo". Ovviamente Zorzi non sa nulla di queste rivelazioni e chissà se Signorini lo metterà al corrente.









Durante la serata di Capodanno, Tommaso Zorzi ha sfoggiato un blazer leopardato e pieno di lustrini che non poteva passare inosservato. Ma quella giacca notevole non è certo per tutte le tasche. Come rivela Manuel Di Gioia dalle sue pagine social, si tratta di un modello firmato Philipp Plein il cui prezzo su richiesta parte da 1990 euro. Davvero un outfit costosissimo per l’influencer 25enne.

