Per Stefano De Martino è un periodo veramente meraviglioso. Il 2021 si preannuncia uno degli anni più interessanti della sua carriera professionale. Soltanto alcuni giorni fa vi abbiamo riferito della nuova esperienza, che lo vedrà protagonista nella serie televisiva ‘Che Dio ci aiuti’, nella quale lavora Elena Sofia Ricci. Comparirà in una puntata in alcune scene, come spesso succede nella fiction, quando sono invitati alcuni personaggi famosi che prendono parte ad alcune puntate.

Stando a quanto rivelato dall’attrice in una conversazione con il settimanale ‘Nuovo Tv’, De Martino non interpreterà un personaggio particolare, ma sarà se stesso. I suoi fan potranno vederlo comparire precisamente nella sesta puntata e sarà protagonista in tre scene. Da parte di Elena Sofia Ricci solo parole ricche di complimenti nei confronti dell’ex di Emma e Belen, il quale si è subito sentito a suo agio con i collaboratori della fiction. Dunque, c’è molta curiosità per questo suo ruolo inedito. (Continua dopo la foto)















Il grandissimo annuncio sul suo futuro lo ha fatto proprio lui stesso, attraverso una storia Instagram pubblicata sul suo profilo Instagram. Siamo sicuri che quando hanno letto la notizia, i fan saranno esplosi letteralmente di gioia. In tanti si erano infatti chiesti quando lo avremmo rivisto all’opera con la sua trasmissione ed ecco che ha fugato ogni dubbio. Grazie alla sua conduzione, si preannunciano tantissimo divertimento e risate assicurate per milioni e milioni di spettatori. (Continua dopo la foto)















Sul social network ha quindi scritto: “Stiamo tornando!”. Ha postato il video che annuncia il graditissimo ritorno del programma ‘Stasera tutto è possibile’, in onda su Rai 2 da martedì 12 gennaio a partire dalle ore 21.20. Oltre a lui, ci saranno sicuramente Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, i The Jackal e Sergio Friscia. Tra gli ospiti ci sarà anche l’ereditiera e cantante Elettra Lamborghini. Stefano è quindi stato riconfermato e sarà alla guida del programma per il secondo anno di fila. (Continua dopo la foto)









Di Stefano De Martino se n’è parlato tanto in passato, non solo per le sue importanti esperienze in televisione in veste ad esempio di conduttore televisivo di ‘Made in Sud’, ma anche e soprattutto per il suo rapporto con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Dopo un primo allontanamento, i due si erano nuovamente avvicinati, a tal punto da provarci ancora. Ma improvvisamente le cose sono peggiorate e si sono lasciati.

