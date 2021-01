Dopo la pausa per le feste natalizie torna in tv lunedì 4 gennaio Detto Fatto, la trasmissione condotta da Bianca Guaccero. Prima di Natale non era andata in onda per fare spazio all’informazione. “Attenzione, comunicazione importante: oggi la grande famiglia di #dettofattorai non andrà in onda per lasciare spazio all’informazione”, è stato comunicato tramite i profili ufficiali sui social.

I telespettatori più affezionati non sono rimasti a bocca asciutta. Infatti, la puntata che sarebbe dovuta andare in onda il 18 dicembre è stata trasmessa lunedì 21 dicembre, per salutare e augurare Buon Natale al pubblico a casa. Durante quest’ultima puntata sono stati mostrati diversi tutorial natalizi, è intervenuta Cristina D’Avena come super ospite, oltre a tutti gli altri tutor e membri del cast come Jonathan Kashanian, Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi ed Elisa D’Ospina. (Continua dopo la foto)















La trasmissione torna il primo lunedì del nuovo anno con una serie di novità. Sono previste nuove rubriche e nuovi factual per continuare a offrire un ampio raggio di aiuti al pubblico. Carla Gozzi proporrà due spazi, uno che consiste in un cambio look che tenga conto del profilo caratteriale dell’ospite, il secondo dedicato alla creazione di diversi look utilizzando il medesimo capo d’abbigliamento. Infine una terza rubrica sarà dedicata alle donne con l’avvocato Manuela Maccaroni, Presidente dell’Associazione Nazionale Avvocati per i Minori e le Famiglie. (Continua dopo la foto)















Jonathan Kashanian è uno dei membri del cast più seguiti. Tiene una rubrica molto interessante all’interno del programma. L’opinionista di Detto Fatto, inoltre, è molto attivo anche sui social dove condivide, oltre alle sue ricette, anche alcune sue riflessioni personali. E nelle ultime ore con l’arrivo del 2021 Jonathan ha avuto un triste sfogo in lacrime dovuto al bisogno di scaricare la tensione. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jonathan Kashanian (@jonathankash)

Sul suo profilo Instagram Jonathan non è riuscito a trattenere le lacrime. Nel dettaglio ha confessato commosso: “Non so perché sto piangendo. Forse avevo solo bisogno di scaricare un po’ la tensione di un anno e un periodo difficili. Come quando da bambini piangevamo, poi facevamo un bel respiro e tutto si risolveva. Buon 2021 amici. Andrà tutto bene. Vi voglio bene. Jo”. L’ex concorrente del Grande Fratello è apparso veramente triste e nel video che ha pubblicato sui social più volte si è asciugato le lacrime senza parlare. I suoi pensieri li ha scritti a corredo del video stesso.

Al GF Vip la giacca leopardata di Tommaso Zorzi ipnotizza. Ma ecco quanto costa