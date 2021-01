“Nervosa e inca***”. Michelle Hunziker dietro le quinte di Danza con me: è Roberto Bolle a svelare il retroscena

Roberto Bolle, il retroscena fa impazzire tutti. È accaduto in diretta, proprio al cospetto dei tanti ospiti presenti in studio. I telespettatori hanno assistito alla scena e poi scoppia il ‘giallo’. In molti si sono chiesti cosa sia accaduto alla luce del particolare inedito poi svelato sul profilo social. Protagonista della vicenda è stata Michelle Hunziker, durante una puntata di Danza con me che è stato un vero e proprio successo.

Cominciamo dalla fine, ovvero dal risultato conseguito dal programma in onda su Rai1 con Roberto Bolle. Il suo Danza con me, infatti, raggiunge il 17% di share pari a quasi 4 milioni di spettatori che il programma ha tenuto incollati al piccolo schermo. Merito della conduzione ma anche della scelta degli ospiti dal seguito di fan che parla da solo: Vasco Rossi, ma anche Diodato e Ghali, per fare qualche esempio. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma protagonista indiscussa della vicenda che ha successivamente aperto il dibattito sui social è stata senza dubbio Michelle Hunziker. E proprio sui social, dunque, la rivelazione sulla conduttrice da parte del ballerino: “Michelle visibilmente incavolata che mi sgrida nonostante io la ricopra di baci e abbracci….”. Ma cosa è accaduto nello specifico? Sono stati in tanti a chiederlo. (Continua a leggere dopo la foto).















Risponde la Hunziker in persona con un commento ben preciso: “Ma cosa ti stavo raccontando???? Ero proprio nervosa e inca***”. Insomma, il siparietto ha attirato l’attenzione di molti, che non hanno perso l’occasione per dire la propria a riguardo. E al contempo anche il messaggi di Bolle è arrivato puntuale per ringraziare quanti hanno dimostrato affetto permettendo al programma di classificarsi al primo posto. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

“La serata di ieri ha un valore immenso per me. È stato un miracolo riuscire a portare a termine le registrazioni di questo programma in un periodo così incerto e complicato. Eppure ne è uscita, a mio parere, l’edizione migliore di sempre. E, soprattutto, un segnale di speranza e di bellezza, oggi più importante che mai. Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi che continuate ad inviarmi. Messaggi pieni di gioia, gratitudine e ammirazione. Ma sono io che devo ringraziare voi per l’amore è l’affetto con cui mi travolgete ogni volta”.

