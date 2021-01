Sonia Lorenzini non fa più parte del ‘Grande Fratello Vip’, ma di lei si continua a parlare ancora molto. E anche all’interno della Casa il suo nome è uscito nelle scorse ore. Quando ha appreso tutto ciò, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ non è riuscita a rimanere in silenzio ed ha immediatamente replicato a quelle parole, considerate non veritiere. In particolare, Mario Ermito ha fatto alcuni racconti che non hanno trovato d’accordo la donna, che non riesce proprio a comprendere tutto questo.

Nei giorni scorsi Sonia era tornata a parlare di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: “Visto che mi sembra di aver capito che il contributo alla mia eliminazione è stato dato dalle fan Rosmello brasiliane, che hanno pensata che fossi stata io a dividere la coppia, volevo farvi questa comunicazione: qualora e se la notte del 27 dicembre io avessi visto qualcosa, voi non lo saprete mai”. Ermito ha confessato che dentro la Casa si sono scambiati degli sguardi davvero molto intriganti e particolari. (Continua dopo la foto)















In precedenza, sempre su Mario, la Lorenzini aveva affermato: “Lui è un bravissimo ragazzo, per quel poco che ho conosciuto. Però non basta per andare oltre un semplice rapporto di conoscenza”. Ma adesso ha voluto aggiungere altro, alla luce delle nuove rivelazioni dell’attore: “Non riesco a capire perché Mario non capisca ancora che non c’erano sguardi, non c’era nulla, non ero gelosa di lui, e non interessava a nessuno, tanto meno a lui, approfondire qualcosa”, ha pubblicato. (Continua dopo la foto)















Sonia Lorenzini ha infatti concluso: “Comunque secondo me è un po’ permaloso e il caso è chiuso”. Dunque, stando ai racconti fatti da Mario Ermito, sembra che tra i due stesse nascendo una certa sintonia nel programma, interrotta dall’eliminazione dell’ex protagonista di UeD. Peccato però che lei non sia affatto d’accordo con questa teoria, infatti ha confermato di non aver provato alcun interesse. Ricordiamo che in passato, Ermito ha anche avuto un approccio con Rosalinda. (Continua dopo la foto)









La Cannavò è sbottata contro Mario Ermito qualche giorno fa: “Voleva far credere che il mio ragazzo era cornuto. Divento una iena. Far passare una donna per quello che non è non mi è piaciuto”. Lui si è successivamente sfogato con un amico fidato, ovvero Pierpaolo Pretelli. Ha detto di essere stufo di subire attacchi da quasi tutte le donne presenti nella Casa. E ha ammesso: “Sono una persona seria”.

