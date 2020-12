Non è difficile per chi segue la diretta h24 del GF Vip beccare la Salemi e Pretelli in atteggiamenti intimi e anche poco fa i due sono stati “beccati” mentre erano intenti a scambiarsi tenerezze e effusioni. Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è esplosa la passione nella Casa. Da giorni era evidente che l’intesa fosse ormai alle stelle e l’altra notte i due, che sono sempre più affiatati, hanno deciso di lasciarsi andare a un bagno di passione in piscina tra baci, coccole e abbracci. Insomma, non si nascondono più e il loro flirt è ufficialmente decollato.

Ma nonostante la grande complicità e attrazione, rimane sempre un pizzico di incertezza. D'altronde Giulia non è nuova a un flirt sotto le telecamere. Già due anni fa, sempre al GF Vip, aveva iniziato una relazione con Francesco Monte e proprio per questo nei giorni precedenti ma anche ora si ritrova a manifestare le sue insicurezze nei confronti di Pierpaolo.















Pierpaolo al centro delle critiche. Il modo in cui ha dimenticato Elisabetta e si è gettato tra le braccia di Giulia ha deluso molti suoi fan. E così alcuni di loro hanno deciso di inviare un aereo con il seguente messaggio: "Pierpaolo Pretelli dejavù non è Uomini e Donne, adios ex fans". Parole sicuramente di grande ironia ma anche di forte critica nei confronti dell'ex velino di Striscia la Notizia.















E le reazioni non si sono fatte attendere. Moltissimi utenti hanno iniziato a commentare: "Uno dei migliori aerei", e ancora "Avevi un esercito di fans, ora sai chi?" hanno ricevuto molti mi piace. Neppure Pierpaolo è rimasto in silenzio attaccando Elisabetta Gregoraci. L'ex velino infatti ha lasciato intendere, che la reazione di una parte dei suoi fan possa scaturire da eventuali post pubblicati dall'ex moglie di Flavio Briatore sui social.











“Sono curioso di sapere quello che sta facendo Elisabetta. Lei era consapevole che non c’era nulla. Quando arrivavano gli aerei mi abbracciava, quasi per fare continuare a fare sognare. Ma è qualcosa che non c’era. Non so lei come si stia comportando fuori. Magari fa dei post, delle storie…”. . È certo che con il passare del tempo, anche gli spettatori capiranno che il suo rapporto con Giulia Salemi è sincero: “Io sono sereno e tranquillo con me stesso. Non c’è nessuna forzatura. Man mano che passa il tempo si vedrà che è tutto naturale. Visto da fuori posso anche ammettere una percezione come un déjà vu. Man mano verrà fuori la naturalezza e la purezza di questo rapporto”.

