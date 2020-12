“Pierpaolo, addio!!!”. Pretelli gelato al GF Vip: il messaggio aereo è chiarissimo

Un altro messaggio aereo è stato recapitato ad un concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma stavolta non si è trattato di un contenuto amichevole né positivo. Quello che sta accadendo nella Casa dopo l’abbandono di Elisabetta Gregoraci è chiaro a tutti. Pierpaolo Pretelli si è avvicinato giorno dopo giorno a Giulia Salemi, fino all’episodio clou culminato in un’appassionata scena hot tra i due.

Dopo il rapporto speciale che Pierpaolo aveva creato con Elisabetta, adesso l’ex velino è tutto preso da Giulia: i due si sono ritrovati in piscina dove si sono lasciati andare a momenti di grande tenerezza, fino ad un appassionato bacio. La Gregoraci è, evidentemente, dimenticata e se la showgirl non parla più di Pretelli, quest’ultimo ha trovato il modo di consolarsi piuttosto in fretta. Ma molti suoi ammiratori di Pretelli non hanno gradito questo atteggiamento e gli hanno inviato un aereo con un messaggio molto eloquente. (Continua a leggere dopo la foto)















Il modo in cui Pierpaolo ha dimenticato Elisabetta e si è gettato tra le braccia di Giulia ha deluso molti suoi fan. E così alcuni di loro hanno deciso di inviare un aereo con il seguente messaggio: “Pierpaolo Pretelli dejavù non è Uomini e Donne, adios ex fans”. Parole sicuramente di grande ironia ma anche di forte critica nei confronti dell’ex velino di Striscia la Notizia. E le reazioni non si sono fatte attendere. Moltissimi utenti hanno iniziato a commentare: “Uno dei migliori aerei”, e ancora “Avevi un esercito di fans, ora sai chi?” hanno ricevuto molti mi piace. (Continua a leggere dopo la foto)















E poi c’è chi dice: “Fa ridere, ma anche riflettere”. Che faccia ridere non c’è dubbio, ma chissà se a questo punto Pierpaolo tornerà sui suoi passi. Che la sua ‘strategia’ per arrivare in finale possa risentire di questo avvicinamento a Giulia? Pierpaolo Pretelli seguirà il cuore oppure cambierà atteggiamento? Tra risatine e ammiccamenti, intanto, il messaggio ha provocato diverse reazioni all’interno della Casa. I coinquilini di Pierpaolo hanno commentato con un eloquente: “Ehhhhhh… Ahia!”. (Continua a leggere dopo la foto)









L’aereo per Pierpaolo: “NON È U&D, ADIOS EX FANS” ✈️✈️✈️✈️#GFVIP pic.twitter.com/Aa6tzyqf22 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 31, 2020

E se c’è chi, come Dayane Mello, ritiene che la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sia tutta una messinscena, la verità non è ancora chiarissima. Certo non sarebbe la prima volta che i concorrenti della Casa recitano o ‘fanno la parte’. Ma forse tra Pierpaolo e Giulia sta veramente nascendo qualcosa di importante. Le ultime ore trascorse insieme e poi quel bacio sembrano frutto di un comportamento autentico. E infatti, tra i tanti commenti c’è anche il seguente messaggio: “Immaginate di essere così sfigati da spendere 1300 euro per mandare negatività a due persone che si piacciono”.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli non sa niente, ma il fratello è furioso: “Sono già partite cinque denunce”