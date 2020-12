Uno degli avvenimenti più clamorosi avvenuti nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ negli ultimi tempi è stato il furibondo litigio tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che ha portato quasi alla rottura totale del loro rapporto. Diciamo quasi perché pare che piano piano stiano cercando di riappacificarsi e ritornare alla normalità. Certo, non sarà semplice tornare da un giorno all’altro al legame di prima, ma stanno facendo il possibile per ridurre le divergenze emerse.

A parlare nuovamente di loro ci ha pensato l'ultima ad aver abbandonato il reality show di Alfonso Signorini, ovvero Sonia Lorenzini. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha preso in mano il suo cellulare e ha girato alcune Instagram stories molto importanti. In particolare, si è rivolta alle fan dell'attrice siciliana e della modella brasiliana. Secondo Sonia, sarebbero state loro ad incidere maggiormente nel televoto e a decretare la sua eliminazione. Ma ha svelato di avere un segreto.















I fatti che ha raccontato si riferiscono al 27 dicembre scorso. Le sue dichiarazioni hanno creato una certa suspence, visto che non si capisce bene a cosa voglia alludere. Anche le fan delle 'Rosmello' tengono il fiato sospeso perché dalle sue parole potrebbero uscire fuori verità scomode. Ma a proposito di questo, nonostante abbia lanciato questa provocazione, sembra non sia intenzionata a gettare ulteriore benzina sul fuoco e, salvo sorprese, resterà in silenzio su questa vicenda.















Sonia Lorenzini ha dichiarato in diretta social: "Visto che mi sembra di aver capito che il contributo alla mia eliminazione è stato dato dalle fan Rosmello brasiliane, che hanno pensata che fossi stata io a dividere la coppia, volevo farvi questa comunicazione: qualora e se la notte del 27 dicembre io avessi visto qualcosa, voi non lo saprete mai". In tanti si stanno chiedendo: ha davvero visto qualcosa di particolare? Il mistero è fitto, chissà se prima o poi cederà e svelerà tutto.









Sonia Lorenzini è intervenuta nelle scorse ore anche sul mancato saluto di Maria De Filippi: “Quando la gente vuole vedere il marcio…Maria è una donna di estrema intelligenza, non fa i giochetti del saluto sì e no, semplicemente ad ogni inquadratura salutava chi vedeva e non sono stata inquadrata. Ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità??. P.S.: ho lavorato nei bar, in fabbrica e posso anche andare a zappare”.

