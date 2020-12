Giulia e Pierpaolo, la passione non si spegne nella Casa. Eppure lei ha una confessione da fare

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è esplosa la passione nella Casa. Da giorni era evidente che l’intesa fosse ormai alle stelle e l’altra notte i due, che sono sempre più affiatati, hanno deciso di lasciarsi andare a un bagno di passione in piscina tra baci, coccole e abbracci. Insomma, non si nascondono più e il loro flirt è ufficialmente decollato.

Ma nonostante la grande complicità e attrazione, rimane sempre un pizzico di incertezza. D’altronde Giulia non è nuova a un flirt sotto le telecamere. Già due anni fa, sempre al GF Vip, aveva iniziato una relazione con Francesco Monte e proprio per questo nei giorni precedenti ma anche ora si ritrova a manifestare le sue insicurezze nei confronti di Pierpaolo. (Continua dopo la foto)















Non è difficile per chi segue la diretta h24 del GF Vip beccare la Salemi e Pretelli in atteggiamenti intimi e anche poco fa i due sono stati “beccati” mentre erano intenti a scambiarsi tenerezze e effusioni. Ma tra un abbraccio stretto e un altro, la 27enne ha ribadito questo concetto, meravigliandosi del fatto che, nonostante tutto, le cose tra loro finora siano state meno difficili del previsto. (Continua dopo la foto)















“Io sto bene è tutto così semplice, cioè il fatto che non sia complicato ti giuro, è tutto sempre complicato un minimo rispetto a quello che potrebbe essere capisci?”, ha detto a Pierpaolo durante uno dei tanti momenti di tenerezze. Intanto sui social hanno già il loro gruppo di fan che li ha soprannominati i “Prelemi” ma il fatto che lui, una volta uscita Elisabetta Gregoraci, si sia lanciato in questa nuova conoscenza non è stato gradito da molti. (Continua dopo le foto)









Giulia: sto bene

Pier: anch’io sto bene. Stiamo bene tutti, Noi siamo i numeri Uno, siamo i #prelemi#GFVIP pic.twitter.com/nRoHaOVRyo — Giovanna Bianca Fianozzi (@HappyNewHan) December 31, 2020



Proprio Elisabetta, durante la scorsa puntata, ha scagliato una frecciatina alla nuova coppia del GF Vip che non era ancora “esplosa” come successo nei giorni a seguire: la conduttrice non ha esitato a definire quello che sta accadendo nella Casa tra loro un “copia e incolla”. Anche Giulia ha più volte nutrito dei dubbi, perché aveva il timore che lui potesse essere ancora condizionato dall’ombra della Gregoraci ma a quanto pare ormai queste perplessità sono superate.

“Va squalificata”. GF Vip, Dayane Mello ne combina un’altra delle sue ma stavolta è bufera vera

fbq('track', 'Gossip');