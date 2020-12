Hanno formato una coppia legatissima per molto tempo, ma adesso il rapporto si è incrinato. Non sappiamo se Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ritroveranno il filo che le ha unite nella Casa del Grande Fratello Vip. Di sicuro le ultime settimane sono state caratterizzate da tanti bassi e pochissimi alti. Prima l’avvicinamento di Dayane a Sonia Lorenzini, poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Alfonso Signorini ha mostrato delle immagini video in cui Dayane esprimeva dei commenti non proprio lusinghieri nei confronti dell' (ex) amica. E Rosalinda, ovviamente, si è sentita profondamente tradita. Al punto da arrivare a concordare con quanto detto da Francesco Oppini, ovvero che Dayane, in sostanza, usa le persone e dunque anche Rosalinda. A questo tutto sembrava perso, ma sempre Rosalinda ha provato un ultimo tentativo per ricomporre quella che un tempo era un'amicizia saldissima.















Nonostante i commenti negativi sul suo conto Rosalinda Cannavò ha infatti scritto una lettera a Dayane Mello. La modella spagnola ha apprezzato il gesto e, dopo aver letto la lettera, si è sciolta in un abbraccio alla coinquilina. Subito dopo, però, Dayane ha precisato di non riuscire ad accettare l'approvazione da parte di Rosalinda delle parole di Oppini su di lei. "Tu sai perché sono ferita? La cosa più brutta è stata che Francesco diceva che uso le persone e tu dietro a buttare la melma insieme a Francesco dicendo che io ti ho trattata come un giocattolo e ti buttata così".















Rosalinda ha cercato di controbattere, ma Dayane è stata categorica: "L'unica cosa che mi ha ferita non sono parole ma sono fatti". Quindi la Cannavò ha chiarito: "Sono venuta qui solo per dirti che ti voglio bene. Non voglio più discutere di questa cosa, tu attualmente non hai compreso perché io ho reagito in quel modo. Ho visto delle cose che onestamente non mi aspettavo, ne prendo atto e sono rimasta molto male".









Effettivamente Dayane non sembra essersi resa conto che le sue parole sono risuonate come un tradimento nelle orecchie di Rosalinda, che infatti ha proseguito così: “Quella è stata la reazione di una persona ferita che ci tiene molto a te. Devi capire che magari è la conseguenza delle cose che ho visto. Voglio che tu sia felice, capisco tutto e sappi che qui c’è una persona che ti vuole bene, al di là di tutto”. Basterà questo tentativo di riappacificazione per tornare ad essere amiche? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

