GF Vip, sorpresa Dayane Mello: lo prende alla sprovvista e scatta il bacio appassionato in corridoio, davanti a tutti

Bacio, ancora, tra Dayane Mello e Andrea Zenga. Il figlio di Walter, neo-concorrente del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si è lamentato nei giorni scorsi di essere escluso dai “veterani”, gli inquilini (ormai pochi) presenti nella casa dal primo giorno. Forse per questo Pier Paolo Pretelli e soci hanno pensato bene di organizzare uno scherzo (dolcissimo) ai suoi danni: dopo aver simulato il suono della sirena della regia, Dayane Mello viene convinta al blitz audace. La modella brasiliana si avventa su Zenga nel corridoio e lo bacia appassionatamente sulla bocca, cogliendolo alla sprovvista.

Certo, il trasporto non è quello con cui Dayane si approcciava all'amica intima Adua Del Vesco, né quello di Pretelli e Giulia Salemi in piscina. Ma Zenga potrà accontentarsi, anche senza vischio. Tutto è cominciato nella Casa come uno scherzo per far avvicinare il ragazzo alla modella. Pierpaolo Pretelli ha riprodotto la sirena del Gf Vip che dà inizio ai giochi mentre gli altri concorrenti hanno fatto credere al nuovo inquilino del reality che per superere una prova di gruppo sarebbe stato necessario che lui baciasse la Mello.















"Vieni che perdiamo la prova", hanno urlato i concorrenti chiamando il figlio di Walter Zenga. Lui non si è fatto attendere, si è diretto verso Dayane e inaspettatamente l'ha baciata tra gli applausi e le grida degli altri inquilini. Ovviamente durante la puntata di ieri Alfoso Signorini, il presentatore di questa edizione del Gf Vip, ha voluto approfondire la questione cercando un commento dei diretti interessati.























Dayane Mello, in completa sincerità, ha spiegato: "Ti dico la verità, stiamo qua da tre mesi e un bacio me lo merito. Di questi baci a stampo mi sono un po' stancata, meritavo un bacio fatto bene". e Zenga ha risposto tra l'imbarazzo e la voglia di non tirarsi indietro: "Dice che sono un fico? Ricambio, anche lei è tanta roba. Mai dire mai".



Non è finita così. Dopo le parole si è ritornati ai fatti. Signorini, a favore di telecamera, ha fatto vedere la lavagnetta dei suoi autori con scritto “Film ‘Limonata’, facciamo il secondo tempo?”. Con una falcata decisa Zenga si è diretto verso la Mello ed è scattato un altro bacio, ma meno passionale del primo.

