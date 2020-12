Maria De Filippi ha stupito tutti ancora una volta, comparendo durante la diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Nell’ultima puntata condotta da Alfonso Signorini, ha voluto salutare tutti i concorrenti, spronandoli nel loro percorso. Tante polemiche sono scoppiate per il mancato saluto della conduttrice nei confronti dell’ex tronista Sonia Lorenzini. I più maligni avevano subito fatto riferimento alla volontarietà di Queen Mary, che avrebbe quindi ignorato deliberatamente la vippona.

Ma così non è stato, stando anche alle parole di Sonia: “Quando la gente vuole vedere il marcio…Maria è una donna di estrema intelligenza, non fa i giochetti del saluto sì e no, semplicemente ad ogni inquadratura salutava chi vedeva e non sono stata inquadrata. Ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità??. P.S.: ho lavorato nei bar, in fabbrica e semmai nella vita dovessi andare a zappare, tanto di cappello, lavoro umile e nobile”. Ora ecco la bomba su ‘Uomini e Donne’. (Continua dopo la foto)















In queste ore sta infatti girando una voce clamorosa, che riguarderebbe un attuale protagonista del reality show di Canale 5. La De Filippi si sarebbe convinta a portarlo sul trono del dating show di Mediaset, una volta terminata la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. I rumor sono sempre più insistenti e al momento non sono neppure giunte smentite. Si è parlato del vippone anche per un ipotetico approdo a ‘Tu Sì Que Vales’, ma questa ipotesi sembra meno plausibile. (Continua dopo la foto)















Il possibile nuovo tronista della trasmissione sarebbe l’influencer Tommaso Zorzi, che potrebbe sedersi sul Trono Gay. C’è anche un’altra opzione, ovvero quella di affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti in veste di opinionista. Il pubblico da casa è molto curioso e sarebbe felicissimo di vederlo all’opera in questa veste. Non resta che aspettare i prossimi mesi, anche perché difficilmente si saprà qualcosa prima. Se la sua avventura proseguirà fino alla fine, sarà al ‘GF Vip’ fino a febbraio. (Continua dopo la foto)









Tommaso Zorzi, uscito dal confessionale, ha raccontato ad alcuni dei suoi coinquilini cosa il GF gli ha chiesto di fare in puntata il 31 dicembre. Beh, il pubblico che era sintonizzato con la diretta della Casa non sta già nella pelle perché Tommaso si occuperà dell’oroscopo del 2021. E visto che negli ultimi giorni si è divertito utilizzando le carte da gioco, non c’è dubbio che il suo oroscopo sarà imperdibile.

