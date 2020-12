Dayane Mello non riesce a trovare la pace. Già dentro la Casa ci sono parecchi problemi, ma anche se non ne è ancora a conoscenza, pure fuori dal ‘Grande Fratello Vip’ le cose non vanno certamente meglio. Nelle ultime ore la brasiliana ha fatto le valigie, decisa ad abbandonare il bunker di Cinecittà. “Vado via da quella porta, me ne vado”, ha minacciato, iniziando a fare i bagagli. Il suo atteggiamento però non ha, stranamente, messo in allarme i coinquilini, come accaduto altre volte.

“C’è Dayane che sta facendo la valigia e vuole andare via”, ha detto Stefania Orlando a Andrea Zelletta, che ha risposto solo con un: “Mmh…”, continuando poi a parlare tranquillamente con Giulia Salemi. Tommaso, Giacomo, Carlotta e Cecilia hanno invece seguito la scena. “Sta facendo la valigia”, hanno notato, ma nessuno di loro ha creduto alle reali intenzioni della ragazza. I suoi atteggiamenti non piacciono nella maniera più assoluta anche ad un ex coinquilino del reality. (Continua dopo la foto)















A fiondarsi contro di lei è il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini. Quest’ultimo si è soffermato anche sul rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Credo che lui abbia voglia di farsi una storia dentro la casa, gli piaceva Elisabetta, con lei è andata male e con Giulia gli è andata bene. Solo ti posso dire che alcuni atteggiamenti e alcune frasi li ho visti e sentiti con Elisabetta. Per alcuni può essere strategia, ma è un bravissimo ragazzo. Io però sarei stato più attento essendoci il precedente”. (Continua dopo la foto)















Durante il suo intervento al settimanale ‘Chi’, Oppini ha invece confidato su Dayane: “Quello che penso io l’ho sempre detto in casa a lei, che tra l’altro se l’è presa con me etichettandomi come quello che l’ha infamata davanti a tutta Italia. Io ho detto semplicemente che è incoerente, mai lineare e che non era una donna elegante. Ha dei modi non elegantissimi, non so cosa l’abbia fatta scattare, ma io ho visto con Rosalinda lo stesso atteggiamento che ha avuto con me e con altri”. (Continua dopo la foto)









Francesco Oppini ha concluso il suo discorso sulla Mello, andandoci giù pesante e accusandola di una cosa grave: “Ha un’invidia nei confronti della storia di Pierpaolo e Giulia, le parole lanciate su Natalia in diretta e oggi. Sembra una persona che per forza deve buttare il fango sugli altri per emergere lei. A me questa cosa non piace”.

“Una bambina bellissima!”. Tutti rapiti dalla foto inedita dell’ex concorrente del GF Vip