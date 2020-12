Capodanno con il Grande Fratello Vip: una puntata in diretta del reality per festeggiare l’anno che verrà. Alfonso Signorini ha anticipato proprio cosa accadrà nella notte più magica dell’anno al GF Vip. Il conduttore intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, oltre a ribadire che il reality show chiuderà i battenti il 15 febbraio 2021, si è espresso in merito all’appuntamento serale del 31 dicembre 2020: “Ci sarà una grandissima festa per poterci lasciare alle spalle, finalmente questo anno particolare”.

In questo modo Mediaset vuole sfidare Rai1 con Amadeus, che invece sarà al timone de L'anno che verrà su Rai Uno. Questa volta a causa della pandemia la trasmissione si terrà negli studi Rai Fabrizio Frizzi e non a Terni come inizialmente previsto.















Nel frattempo fervono i preparativi per la serata che darà l'addio al 2020 e c'è curiosità sia da parte dei concorrenti che da parte dei tanti fan del GF su quello che succederà nella casa. I gieffini saluteranno il vecchio anno e accoglieranno quello che verrà, con tanti colpi di scena e sorprese. Insieme al conduttore ci saranno tantissimi ospiti musicali accompagnati dalla band diretta dal maestro Stefano Palatresi.















Se da una parte i "vipponi" continuano a prepararsi per la serata del 31 dicembre, su web iniziano a circolare i primi spoiler sugli ospiti con cui si festeggerà l'anno nuovo. A cantare insieme ai gieffini ci saranno anche Pupo e Cristiano Malgioglio: da diversi giorni in effetti i protagonisti del reality show sono stati divisi in due gruppi, poiché dovranno sfidarsi con prove di ballo e canto. A mettere piede nello studio ci sarà anche sarà Fausto Leali, pur essendo stato squalificato dal gioco per aver indirizzato seppur ironicamente una parola inappropriata all'ex coinquilino Enock Barwuah.









È prevista anche la presenza di Stash Fiordispino, il frontman del gruppo musicale The Kolors che ad inizio dicembre 2020 è diventato papà della piccola Grace: “Ed è la cosa più bella del mondo”, ha scritto il cantante su Instagram dando la notizia della nascita della sua prima figlia. Per questa puntata speciale, Alfonso Signorini darà il benvenuto anche a due ex gieffine: si tratta di Valeria Marini e Rita Rusic, che avranno il compito di eseguire un balletto.

